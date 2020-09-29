Зимний сезон с Viatti: шипованные шины

Шипы. Как все начиналось

История возникновения шипов неразрывно связана с созданием и началом использования колес. Первые прототипы современных колес были деревянными, конструкцию которых дополняли ободьями или кожаными полосами для увеличения срока их эксплуатации. В зимнее время дополнительно на устройства устанавливали специальные полосы с отверстиями, в которые вставляли короткие гвозди. За счет этого обеспечивалось более надежное сцепление с ледяным покрытием дороги. Подобные «шипы» могли себе позволить только состоятельные владельцы транспортного средства.

Шип традиционной конструкции появился только во второй половине 20 века. Он представлял собой стальную заклепку, в корпус которой запрессовывалась твердосплавная вставка. Шипованные шины стали очень популярны у автовладельцев для использования в холодное время года: они обеспечивали безопасность, лучшую управляемость на льду и проходимость в снегу и другие преимущества.

Тренд на «шипы»

В России высокий спрос на шипованные шины сохраняется и сейчас. Об этом свидетельствуют как результаты опросов независимых аналитических агентств, так и данные продаж производителей. Специалисты KAMA TYRES отмечают, что за почти 50-летнюю историю компании приоритеты российских автовладельцев остаются неизмененными — для эксплуатации зимой они выбирают шины с шипами. Конечно, есть региональная специфика. Например, жители Юга России предпочитают покупать нешипуемые или модели с расширенным температурным диапазоном использования. Однако если учитывать продажи по всей стране, то прослеживается стабильный тренд на «шипы». В сезоне 2019—2020 лидерами покупательского спроса KAMA TYRES стали шипуемые Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico.

Линейка Viatti Brina Nordico предназначена для комплектации легковых автомобилей. Количество шипов: 88 до 105 в зависимости от типоразмера. Шины имеют боковины переменной жесткости, адаптирующиеся к рельефу дороги, а также скошенные плечевые зоны, улучшающие маневренность. Максимально надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне издаваемого шума и долговечность шин достигается асимметричным рисунком протектора и широким расположением шипов.