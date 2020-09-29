Зимний сезон с Viatti: шипованные шины

Шипы. Как все начиналось
История возникновения шипов неразрывно связана с созданием и началом использования колес. Первые прототипы современных колес были деревянными, конструкцию которых дополняли ободьями или кожаными полосами для увеличения срока их эксплуатации. В зимнее время дополнительно на устройства устанавливали специальные полосы с отверстиями, в которые вставляли короткие гвозди. За счет этого обеспечивалось более надежное сцепление с ледяным покрытием дороги. Подобные «шипы» могли себе позволить только состоятельные владельцы транспортного средства.
Шип традиционной конструкции появился только во второй половине 20 века. Он представлял собой стальную заклепку, в корпус которой запрессовывалась твердосплавная вставка. Шипованные шины стали очень популярны у автовладельцев для использования в холодное время года: они обеспечивали безопасность, лучшую управляемость на льду и проходимость в снегу и другие преимущества.
Тренд на «шипы»
В России высокий спрос на шипованные шины сохраняется и сейчас. Об этом свидетельствуют как результаты опросов независимых аналитических агентств, так и данные продаж производителей. Специалисты KAMA TYRES отмечают, что за почти 50-летнюю историю компании приоритеты российских автовладельцев остаются неизмененными — для эксплуатации зимой они выбирают шины с шипами. Конечно, есть региональная специфика. Например, жители Юга России предпочитают покупать нешипуемые или модели с расширенным температурным диапазоном использования. Однако если учитывать продажи по всей стране, то прослеживается стабильный тренд на «шипы». В сезоне 2019—2020 лидерами покупательского спроса KAMA TYRES стали шипуемые Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico.
Линейка Viatti Brina Nordico предназначена для комплектации легковых автомобилей. Количество шипов: 88 до 105 в зависимости от типоразмера. Шины имеют боковины переменной жесткости, адаптирующиеся к рельефу дороги, а также скошенные плечевые зоны, улучшающие маневренность. Максимально надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне издаваемого шума и долговечность шин достигается асимметричным рисунком протектора и широким расположением шипов.
Линейка Viatti Bosco Nordico разработана для установки на внедорожники и кроссоверы, легковые автомобили повышенной проходимости. В конструкции используется технология переменной жесткости боковины, модель снабжена усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой. Количество шипов: 102—128. Асимметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов обеспечивает шинам первоклассную износостойкость и значительно снижает уровень шума при движении.
Всего в ассортименте бренда Viatti представлено три шипуемые линейки. Для их ошиповки используют шипы с оптимальной, на инженерный взгляд, конструкцией с цилиндрической твердосплавной вставкой. Для легковых и кроссоверных шин — с алюминиевым корпусом, для легкогрузовых — со стальным, что обусловлено повышенными нагрузками. Конфигурация шипов почти одинаковая: стальной весит 2 г против 1-граммового с алюминиевой основой. Технология крепления: бесклеевая запрессовка.
Эксперты советуют
Новым шипуемым шинам требуется обязательная обкатка. Главный принцип — аккуратное вождение, без резких маневров, и соблюдение скоростного режима (до 70 км/ч). Шины лучше обкатывать на сухом асфальтовом покрытии, не покрытом снегом или льдом. Для того чтобы в дальнейшем минимизировать потерю шипов, лучше проехать первые 400 километров в спокойном режиме, не совершая резких маневров и торможений.