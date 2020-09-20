Как понять, что вот-вот сгорит сцепление в автомобиле

Для тех, кто только осваивает искусство вождения, напомним в общих чертах о том, зачем вообще нужно сцепление в авто. Принцип работы механизма основан на действии силы трения скольжения. Выжимая левую педаль, водитель размыкает маховик и ведомый диск, прерывая подачу крутящего момента от мотора к коробке, что необходимо для переключения шестерен (иначе говоря, для понижения или повышения передачи), а также для плавного старта с места.

В условиях сильных пробок и плохой подготовки водителей, непонимающих принципы работы систем, сцепление перешло в разряд расходников. В результате беспрестанных и зачастую лишних выжиманий педали детали механизма изнашиваются, что в итоге — при несвоевременном обслуживании — приводит к обездвиживанию машины.

А как же тогда понять, что пришел час этого самого обслуживания, как предотвратить катастрофу? Давайте разбираться.