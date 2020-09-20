Как понять, что вот-вот сгорит сцепление в автомобиле

Для тех, кто только осваивает искусство вождения, напомним в общих чертах о том, зачем вообще нужно сцепление в авто. Принцип работы механизма основан на действии силы трения скольжения. Выжимая левую педаль, водитель размыкает маховик и ведомый диск, прерывая подачу крутящего момента от мотора к коробке, что необходимо для переключения шестерен (иначе говоря, для понижения или повышения передачи), а также для плавного старта с места.
В условиях сильных пробок и плохой подготовки водителей, непонимающих принципы работы систем, сцепление перешло в разряд расходников. В результате беспрестанных и зачастую лишних выжиманий педали детали механизма изнашиваются, что в итоге — при несвоевременном обслуживании — приводит к обездвиживанию машины.
А как же тогда понять, что пришел час этого самого обслуживания, как предотвратить катастрофу? Давайте разбираться.
Имеет смысл нанести визит в ремонтную мастерскую, если вы заметили, что на последних передачах при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля остается прежней или повышается чересчур неторопливо. Это может свидетельствовать об износе и, как следствие, пробуксовке дисков сцепления. На проблемы с ними также намекнет специфический запах в салоне автомобиля: проскальзывая, диски сильно нагреваются — обгорают фрикционные накладки, в результате чего и появляется малоприятный аромат.
Выход из строя сцепления может быть связан не с дисками, а с износом выжимного подшипника. Его выдаст характерный гул или скрежет, который пропадает, когда водитель отпускает левую педаль. Из прочих музыкальных оповещений — хруст во время переключения передач неподвижного авто. Нередко это также указывает на неисправность коробки, но как бы то ни было, заглянуть на сервис стоит в любом случае.
Если вы отпускаете сцепление плавно, а машина все равно трогается с места рывками, значит, в скором времени она трогаться перестанет вовсе. К слову, ход педали, ставший слишком свободными или, напротив, тугим, тоже является тревожным звоночком. Разумеется, не нормально, и когда педаль не возвращается в исходное положение — здесь проблема может крыться, например, в обрыве троса или поломке привода сцепления. Не «жжение», но не менее.
Заметили странные вибрации по кузову, увеличение расхода топлива, подозрительное повышение оборотов при движении или потерю мощности двигателя? Все это тоже иногда указывает на проблемы со сцеплением. Дожидаться, пока проявятся другие признаки, не стоит. Ведь это в любом случае сигнализаторы какой-либо неисправности, а значит, лучше с визитом на СТО не затягивать.
Что может привести к «подгоранию» деталей или иным поломкам сцепления? По словам технических специалистов, самой распространенной причиной возникновения неисправностей является… сам водитель!
Сцепление изнашивается в разы быстрее, если шофер привык удерживать левую педаль на светофоре, при спуске с горы или вообще почти всегда, слишком резко убирать с нее ногу, трогаться со второй передачи, кататься на «ручнике», часто буксировать другие авто или застревать в снегу/грязи, отчаянно пытаясь выбраться без посторонней помощи.
Если приучить себя трогаться плавно, а свою левую стопу — «лежать» на специальной площадке или там, где она должна по идее быть, сцепление прослужит не менее 150 000 километров. Кроме того, полезно периодически производить проверку и регулировку механизма, ведь ход педали в процессе эксплуатации увеличивается, и валы полностью не отключаются, что нагружает зубья шестерен.