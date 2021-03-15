Bridgestone предложит россиянам «особенные» шины Potenza Sport

По итогам испытаний TUV SUD (а это одна из наиболее авторитетных независимых экспертных организаций в Европе), Potenza Sport показала лучшие результаты при торможении на сухом покрытии, а также при оценке управляемости автомобиля на прямой и в повороте по сравнению с другими конкурентами из премиального сегмента.

Вдобавок Bridgestone Potenza Sport продемонстрировала отменное поведение на мокром покрытии. Новинка получила евромаркировку класса «А» в сцеплении на мокром покрытии для всего модельного ряда и была признана лучшей по показателям управляемости и боковому сцеплению на мокрой поверхности в испытаниях TUV SUD.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители шинной марки, при разработке Potenza Sport компания Bridgestone стремилась создать шину, которая будет соответствовать ожиданиям водителей в отношении высокопроизводительных шин и помогать им в решении повседневных задач, с которыми они сталкиваются. В итоге, эта модель будет ставиться на конвейере на такие выдающиеся автомобили как Maserati МС20, Lamborghini Huracan STO и BMW 8-й серии.

На рынках России и СНГ шина появится в марте 2021 и будет доступна в 96 типоразмерах от 17 до 22 посадочного дюйма. Это значит, что купить такую покрышку смогут владельцы не только седанов и кроссоверов премиального класса, но и хозяева эксклюзивных престижных автомобилей.

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