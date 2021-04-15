Так ли важна для шин дата их производства

В 2020 году компания Мишлен провела тест на управляемость и торможение на сухом и мокром асфальте шин одной и той же модели, разницей в возрасте три года. По итогам испытаний шины, произведенные в разные годы, и, соответственно, имеющие разный возраст, продемонстрировали максимально близкие показатели. Это говорит, во-первых, о стабильном качестве продукции MICHELIN, во-вторых, об отсутствии каких-либо негативных последствий для свойств и качеств шин при их правильном хранении и до момента начала эксплуатации подтверждает, что «старение» шин запускается с началом их эксплуатации, а не начинается сразу же после изготовления и передачи на хранение.

Подчеркнем, что мы ведем речь о шинах премиум сегмента, изготовленных по самым передовым технологиям из современных материалов, которые правильно хранились на складе фирмы-продавца.