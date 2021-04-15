Так ли важна для шин дата их производства

Есть масса примеров, когда «искатав» за три года комплект шин, автовладелец приобретает на замену три аналогичные модели, а четвертое колесо берет то, что было запасным. При этом, трехлетнее колесо ничем не выделятся в эксплуатации на фоне более «свежих». Никто не говорит, что лежавшая в багажнике запаска выглядела не так как новая шина, и на ее поверхности имеются микротрещины, которые, к слову, в изобилии могут присутствовать на изношенных шинах.
В 2020 году компания Мишлен провела тест на управляемость и торможение на сухом и мокром асфальте шин одной и той же модели, разницей в возрасте три года. По итогам испытаний шины, произведенные в разные годы, и, соответственно, имеющие разный возраст, продемонстрировали максимально близкие показатели. Это говорит, во-первых, о стабильном качестве продукции MICHELIN, во-вторых, об отсутствии каких-либо негативных последствий для свойств и качеств шин при их правильном хранении и до момента начала эксплуатации подтверждает, что «старение» шин запускается с началом их эксплуатации, а не начинается сразу же после изготовления и передачи на хранение.
Подчеркнем, что мы ведем речь о шинах премиум сегмента, изготовленных по самым передовым технологиям из современных материалов, которые правильно хранились на складе фирмы-продавца.
Что же такое правильное хранение шин?
1) Отсутствие воздействия прямого солнечного излучения;
2) Отсутствие прямого теплового воздействия от систем отопления и т. д.;
3) Правильная укладка шин на складе, исключающая чрезмерное воздействие на каркас и его деформацию;
4) «Комфортный» для шин температурный диапазон и влажность воздуха;
5) Исключение контакта с нефтепродуктами (топливо, масло, растворители и т. д.).
На складах специализированных торговых компаний и шинных центров все эти условия соблюдаются в обязательном порядке. И не только по отношению к новым, но и шинам, которые клиенты передают им на сезонное хранение. Иными словами — можно смело приобретать шины в шинных центрах и не думать о том, в каком году они были выпущены.
Кстати, сейчас на все новые шины MICHELIN действует 5-летняя гарантия от заводского брака и годовая гарантия от непреднамеренных проколов и порезов. Таким образом гарантируется стабильность продукции MICHELIN при условии правильного хранения и эксплуатации. Причём эта гарантия действует с даты покупки!
Компания Мишлен свои лидирующие позиции занимает благодаря тому, что вкладывает огромные средства в научно-технические изыскания, которые направлены на повышение эксплуатационных характеристик шин и в том числе их долговечность. Каждое новое техническое решение по конструкции каркаса, новым резиновым смесям или рисункам протектора непременно проходит всестороннее испытание. Опытные шины тестируются по оригинальным методикам, проходя десятки тысяч километров на треках испытательных полигонов. Особо отметим старейший в Европе испытательный центр в Ладу (Франция). Он был введен в эксплуатацию в 1963 году, занимает площадь 450 гектаров на которых проложен 21 тестовый трек, общая протяженность которых составляет 43 километра.
Кстати, именно его специалисты дали путевку в жизнь бриллианту продуктовой линейки MICHELIN, шинам MICHELIN Pilot Sport 4, которые вобрали в себя технологии автоспорта. В их преимуществах на своих «гражданских» автомобилях могут убедиться все желающие.