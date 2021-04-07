Почему специалисты советуют водителям регулярно ездить на высоких скоростях

О том, что мотор нужно «прожигать» регулярными «прохватами» по трассе на высокой скорости, говорят даже опытные механики. Мол, от этого двигатель лучше работает, обороты перестают плавать, да и завести агрегат в морозы легче. Что же, давайте разберемся.
Абсолютно все современные трансмиссии настроены так, чтобы мотор работал с большой нагрузкой и на малых оборотах. Да и сами водители осторожничают, предпочитая спокойный стиль езды, дабы не нагружать автомобиль. Поэтому при движении на «механике» как можно быстрее переключаются на повышенную передачу.
Если говорить про «автоматы», то они настроены так, чтобы коленвал вращался не быстрее 2000 об/мин, с какой бы скоростью машина не ехала. В таком режиме слишком нагружены детали кривошипно-шатунного механизма., да и у масляного насоса небольшая производительность. Все это грозит масляным голоданием, появлением задиров на стенках цилиндров, а в худшем случае — протиранием антифрикционного слоя на поршнях. Последнее может привести к тому, что поршни начнут болтаться в цилиндрах. А это — прямой путь к капремонту.
Поэтому двигатель иногда действительно надо «прожаривать», поскольку при движении на высоких оборотах от нагара очищаются свечи и камеры сгорания. А большое количество выхлопных газов нужно для прочистки системы наддува. Учтите и то, что перепускной клапан турбины не работает во всем диапазоне, если постоянно «тощнить» в пробках, и начинает терять подвижность.
Иными словами, надо помогать двигателю самоочищаться. Для этого легче всего выехать на загородное шоссе и ехать 30—40 минут со скоростью 100 км/ч, удерживая обороты около 5000 об/мин. Если авто с «автоматом», то нужно перевести трансмиссию в ручной режим и держать те же 5000 оборотов. И не бойтесь перекрутить мотор — электроника просто не даст вам это сделать.
Такие «прожарки», которые надо устраивать раз в полтора месяца, точно продлят ресурс агрегатам автомобиля и не надо будет тратиться на разномастные чистящие присадки для топливной системы.