Почему специалисты советуют водителям регулярно ездить на высоких скоростях

О том, что мотор нужно «прожигать» регулярными «прохватами» по трассе на высокой скорости, говорят даже опытные механики. Мол, от этого двигатель лучше работает, обороты перестают плавать, да и завести агрегат в морозы легче. Что же, давайте разберемся.

Абсолютно все современные трансмиссии настроены так, чтобы мотор работал с большой нагрузкой и на малых оборотах. Да и сами водители осторожничают, предпочитая спокойный стиль езды, дабы не нагружать автомобиль. Поэтому при движении на «механике» как можно быстрее переключаются на повышенную передачу.

Если говорить про «автоматы», то они настроены так, чтобы коленвал вращался не быстрее 2000 об/мин, с какой бы скоростью машина не ехала. В таком режиме слишком нагружены детали кривошипно-шатунного механизма., да и у масляного насоса небольшая производительность. Все это грозит масляным голоданием, появлением задиров на стенках цилиндров, а в худшем случае — протиранием антифрикционного слоя на поршнях. Последнее может привести к тому, что поршни начнут болтаться в цилиндрах. А это — прямой путь к капремонту.