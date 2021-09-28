Goodyear представляет новые зимние шины UltraGrip Arctic 2

В арсенале UltraGrip Arctic 2 широкий ассортимент передовых технологий. Это касается, как геометрии и расположения шипов, состава резиновой смеси, так и дизайна рисунка протектора. В частности, в шине используется новая форма шипа, получившая название Arctic Eagle Claw.

Количество шипов в шине также увеличили. По сравнению с прошлой моделью, их стало на 69% больше, то есть 220 штук. А чтобы «гвозди» не вылетели раньше времени, основание шипа имеет изогнутую якорную форму.

В рисунке протектора увеличилось количество ламелей. Благодаря этому покрышка стала мягче и, как следствие, намного адаптивнее к непредсказуемым условиям зимних дорог.