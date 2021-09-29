Почему невидимая грыжа на колесе — самая опасная

Яма или внезапный «лежачий полицейский», случайный удар о бордюрный камень или прохождение дачной грунтовке в стиле Стефана Петеранселя может отразится на состоянии покрышки весьма существенно. Особенно, если шины «проживают вторую молодость». Наиболее распространенный исход — грыжа. То есть деформация корда с появлением вздутия, которое однажды, на следующей дорожной неровности, может привести к взрыву покрышки.
Последствия предсказать несложно — неуправляемый занос, особенно если водитель, по старой русской традиции, придерживает руль пальцем или коленкой. Впрочем, появление грыжи на колесе заметить несложно: подвеска подскажет характерными колебаниями, не заметить которые невозможно, а визуальный осмотр лишь подтвердит вердикт. Несмотря на все современные сервисы и услуги, место такой шине — исключительно в мусорном баке.
Фактически, грыжа появляется из-за резкого сжатия покрышки — привет любителям спущенных или перекаченных колес, китайских шин и ценителям «еще сезончик откатаю». Если резина сделана с нарушениями или сильно изношена, то грыжи появятся намного раньше, чем обычно. Однако порой грыжа появляется не на самой шине, и тогда отловить момент и произвести ремонт втрое сложнее.
Грыжа может «вырасти» на ниппеле. Да-да, «сосок», как собственно и переводится это заимствованное из английского языка слово, тоже выполнен из резины и является неотъемлемой частью колеса. Если, конечно, оно не деревянное, как на телеге, или железное, как на тракторе из музея.
Итак, грыжу на ниппеле можно воспринять, как комплимент от русской дороги. Значит он, что резина выбрана достойная. В конкретной сборке самым слабым звеном, не устоявшем при встрече с выбоиной, стал именно резиновый «шланг», позволяющий накачать шину. Ездить на автомобиле в таком случае не стоит — предстоит, во-первых, проверить все остальные «соски», а во-вторых, немедленно навестить ближайший шиномонтаж и заменить поврежденный. Иначе можно заплатить не только за испорченную покрышку, но и за ремонт кузова.
Ниппель — важный элемент конструкции автомобильного колеса, но в тоже время, самый забытый. Уход за шинами и дисками, прокатка и балансировка, давно стали неотъемлемым элементом обслуживания автомобиля, а вот про «соски» водители чаще всего забывают. А ведь именно они, закисшие, с потерянным, а то и вовсе китайским металлическим колпачком, становятся причиной дискомфорта, танцев с насосом по утрам и даже автомобильных аварий.
Проконтролировать этот вопрос несложно — визуальный осмотр, вода с мылом и простая просьба к работнику шиномонтажа дважды в год — помогут вышеописанную беду если не избежать, но минимизировать.