Почему невидимая грыжа на колесе — самая опасная

Яма или внезапный «лежачий полицейский», случайный удар о бордюрный камень или прохождение дачной грунтовке в стиле Стефана Петеранселя может отразится на состоянии покрышки весьма существенно. Особенно, если шины «проживают вторую молодость». Наиболее распространенный исход — грыжа. То есть деформация корда с появлением вздутия, которое однажды, на следующей дорожной неровности, может привести к взрыву покрышки.

Последствия предсказать несложно — неуправляемый занос, особенно если водитель, по старой русской традиции, придерживает руль пальцем или коленкой. Впрочем, появление грыжи на колесе заметить несложно: подвеска подскажет характерными колебаниями, не заметить которые невозможно, а визуальный осмотр лишь подтвердит вердикт. Несмотря на все современные сервисы и услуги, место такой шине — исключительно в мусорном баке.

Фактически, грыжа появляется из-за резкого сжатия покрышки — привет любителям спущенных или перекаченных колес, китайских шин и ценителям «еще сезончик откатаю». Если резина сделана с нарушениями или сильно изношена, то грыжи появятся намного раньше, чем обычно. Однако порой грыжа появляется не на самой шине, и тогда отловить момент и произвести ремонт втрое сложнее.

Грыжа может «вырасти» на ниппеле. Да-да, «сосок», как собственно и переводится это заимствованное из английского языка слово, тоже выполнен из резины и является неотъемлемой частью колеса. Если, конечно, оно не деревянное, как на телеге, или железное, как на тракторе из музея.