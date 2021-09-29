Почему невидимая грыжа на колесе — самая опасная

Фото: АвтоВзгляд
Грыжа на колесе — крайне распространенная проблема в России, несмотря на качественное улучшение многих магистралей и дорог. Увы, одна яма способна превратить «круглую» в бублик и поставить водителя в крайне неудобное, а, главное, опасное положение. А ведь есть такой вид грыжи, которые не чувствуется на ходу, практически незаметен и оттого опасен вдвойне.
Эдуард Раскин

Яма или внезапный «лежачий полицейский», случайный удар о бордюрный камень или прохождение дачной грунтовке в стиле Стефана Петеранселя может отразится на состоянии покрышки весьма существенно. Особенно, если шины «проживают вторую молодость». Наиболее распространенный исход — грыжа. То есть деформация корда с появлением вздутия, которое однажды, на следующей дорожной неровности, может привести к взрыву покрышки.

Последствия предсказать несложно — неуправляемый занос, особенно если водитель, по старой русской традиции, придерживает руль пальцем или коленкой. Впрочем, появление грыжи на колесе заметить несложно: подвеска подскажет характерными колебаниями, не заметить которые невозможно, а визуальный осмотр лишь подтвердит вердикт. Несмотря на все современные сервисы и услуги, место такой шине — исключительно в мусорном баке.

Фактически, грыжа появляется из-за резкого сжатия покрышки — привет любителям спущенных или перекаченных колес, китайских шин и ценителям «еще сезончик откатаю». Если резина сделана с нарушениями или сильно изношена, то грыжи появятся намного раньше, чем обычно. Однако порой грыжа появляется не на самой шине, и тогда отловить момент и произвести ремонт втрое сложнее.

Грыжа может «вырасти» на ниппеле. Да-да, «сосок», как собственно и переводится это заимствованное из английского языка слово, тоже выполнен из резины и является неотъемлемой частью колеса. Если, конечно, оно не деревянное, как на телеге, или железное, как на тракторе из музея.

Фото: АвтоВзгляд

Итак, грыжу на ниппеле можно воспринять, как комплимент от русской дороги. Значит он, что резина выбрана достойная. В конкретной сборке самым слабым звеном, не устоявшем при встрече с выбоиной, стал именно резиновый «шланг», позволяющий накачать шину. Ездить на автомобиле в таком случае не стоит — предстоит, во-первых, проверить все остальные «соски», а во-вторых, немедленно навестить ближайший шиномонтаж и заменить поврежденный. Иначе можно заплатить не только за испорченную покрышку, но и за ремонт кузова.

Ниппель — важный элемент конструкции автомобильного колеса, но в тоже время, самый забытый. Уход за шинами и дисками, прокатка и балансировка, давно стали неотъемлемым элементом обслуживания автомобиля, а вот про «соски» водители чаще всего забывают. А ведь именно они, закисшие, с потерянным, а то и вовсе китайским металлическим колпачком, становятся причиной дискомфорта, танцев с насосом по утрам и даже автомобильных аварий.

Проконтролировать этот вопрос несложно — визуальный осмотр, вода с мылом и простая просьба к работнику шиномонтажа дважды в год — помогут вышеописанную беду если не избежать, но минимизировать.

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29 сентября 2021
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