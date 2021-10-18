Continental анонсировал новую шину SportContact 7

«Семерка» пришла на смену модели прошлого поколения — Continental SportContact 6, которую представили в 2016 году. У новинки увеличили эффективность торможения как на сухом, так и на мокром покрытии. Кроме этого, повышены характеристики управляемости на большинстве типов покрытия, а ходимость выросла на 17%.

Покрышка будет доступна в 42 типоразмерах — от 19 до 23 дюймов, а в следующем году количество размерностей планируют увеличить. Модель, повторимся, подходит для самых разных машин. Сюда входят как серия RS от Audi и спортивные BMW, так и спорткары Porsche 4S GT, Lamborghini и McLaren.