Continental анонсировал новую шину SportContact 7

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Компания Continental анонсирует новую премиальную модель шин SportContact 7. Она разработана для широкой гаммы автомобилей, начиная от легковушек и заканчивая спорткарами. Покрышки можно будет купить уже этой осенью.
Виктор Васильев

«Семерка» пришла на смену модели прошлого поколения — Continental SportContact 6, которую представили в 2016 году. У новинки увеличили эффективность торможения как на сухом, так и на мокром покрытии. Кроме этого, повышены характеристики управляемости на большинстве типов покрытия, а ходимость выросла на 17%.

Покрышка будет доступна в 42 типоразмерах — от 19 до 23 дюймов, а в следующем году количество размерностей планируют увеличить. Модель, повторимся, подходит для самых разных машин. Сюда входят как серия RS от Audi и спортивные BMW, так и спорткары Porsche 4S GT, Lamborghini и McLaren.

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18 октября 2021
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