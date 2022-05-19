Завод Yokohama снова приступает к выпуску шин в России

«Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно. Но все без исключения сотрудники, по заверениям руководства компании, будут получать сто процентов зарплаты», — заявил Игорь Артамонов.

Напомним, что о временной приостановке производства компания, выпускающая шины в особой экономической зоне «Липецк», объявила в конце марта, ссылаясь на сложности с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя.

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