Завод Yokohama снова приступает к выпуску шин в России

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О том, что российский завод Yokohama в Липецке снова начнет работать в начале июня, заявил на своей станице в сети «ВКонтакте» глава Липецкой области Игорь Артамонов. Значит появляется надежда, что без покрышек автомобилисты не останутся.
Виктор Васильев

«Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно. Но все без исключения сотрудники, по заверениям руководства компании, будут получать сто процентов зарплаты», — заявил Игорь Артамонов.

Напомним, что о временной приостановке производства компания, выпускающая шины в особой экономической зоне «Липецк», объявила в конце марта, ссылаясь на сложности с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя.

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19 мая 2022
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