Могут ли дешевые шины из КНР заменить брендовую «резину»

Windforce — первый производитель шин из Китая, чью продукцию мы поставили на редакционный автомобиль. До этого всегда ездили только на шинах именитых производителей. Однако на Nokian Hakka Z, которая прослужила верой и правдой не один год, резиновая смесь состарилась, о чем красноречиво рассказали растрескавшиеся боковины всех четырех покрышек. Надо было срочно «переобуваться». А тут, как назло, грянул кризис.
Когда начали подбирать шины размерность 215/45R17, дефицита предложений не было. Но вот цены не радовали. Брендовые модели стоили от 13 000 рублей за штуку. А китайскую Windforce продавали за 5200 рублей. Это была минимальная цена в этом размере. Стоимость — преемлемая, но смущает бренд. Впрочем, изучили некоторую информацию по модели Catchfors UHP. И даже нашли в Сети комплексный тест покрышек, инициированный западными экспертами, где шины показали себя не лучшим образом по сравнению с Continental и той же Nikian. А вот отзывы простых покупателей оказались положительными. Что ж, проверим шины Made in China и мы. Вперед!
На шиномонтаже все четыре колеса нормально отбалансировали. «Россыпи» грузов на дисках нет. В движении покрышки на удивление оказались тихими и мягкими. Глубокий рисунок протектора помогает уверенно чувствовать себя на мокрой дороге в городе. Что касается трассы, то больше 100 км/ч в дождь мы не разгонялись. Скорее, из-за внутреннего, так сказать, психологического опасения. Однако на этих скоростях покрышки стабильны и ничем не отличаются от премиальных.
Впрочем, недостатки есть. К примеру, на грунте. Особенно размытом ливнями. В таких условиях протектор быстро забивается песком, и приходится проезжать опасные места ходом, иначе можно застрять и довольно быстро. Да, проселочная дорога — слабое место этих шин, но они «заточены» именно под асфальт. Факт: на ровном покрытии резина отлично держит дорогу и не пугает сносом с траектории, любой маневр — пронозируем. Единственное, о чем, в частности, говорят те самые автовладельцы в своих отзывах, так это о молниеносно заканчивающемся ресурсе шин. То есть они работают отлично, но в один момент просто перестают это делать. Что ж, мы продолжаем следить за поведением шин Windforce Catchfors UHP и обязательно расскажем вам об их свойствах после первого сезона эксплуатации.
В целом, покрышки радуют. Во всяком случае, пока. Теперь все больше думается, что дорогие брендовые модели в следующий раз можно и не ставить вовсе. Хотя, как уже было сказано, китайская продукция вполне себе может подкинуть неприятный сюрприз. Да, не исключено, что в один момент у нее может проявиться повышенный износ. Да и о долговечности ничего не известно. Короче говоря, будем посмотреть. Испытания продолжаются и основные тесты еще впереди.
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