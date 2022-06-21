Могут ли дешевые шины из КНР заменить брендовую «резину»

На шиномонтаже все четыре колеса нормально отбалансировали. «Россыпи» грузов на дисках нет. В движении покрышки на удивление оказались тихими и мягкими. Глубокий рисунок протектора помогает уверенно чувствовать себя на мокрой дороге в городе. Что касается трассы, то больше 100 км/ч в дождь мы не разгонялись. Скорее, из-за внутреннего, так сказать, психологического опасения. Однако на этих скоростях покрышки стабильны и ничем не отличаются от премиальных.

Впрочем, недостатки есть. К примеру, на грунте. Особенно размытом ливнями. В таких условиях протектор быстро забивается песком, и приходится проезжать опасные места ходом, иначе можно застрять и довольно быстро. Да, проселочная дорога — слабое место этих шин, но они «заточены» именно под асфальт. Факт: на ровном покрытии резина отлично держит дорогу и не пугает сносом с траектории, любой маневр — пронозируем. Единственное, о чем, в частности, говорят те самые автовладельцы в своих отзывах, так это о молниеносно заканчивающемся ресурсе шин. То есть они работают отлично, но в один момент просто перестают это делать. Что ж, мы продолжаем следить за поведением шин Windforce Catchfors UHP и обязательно расскажем вам об их свойствах после первого сезона эксплуатации.

В целом, покрышки радуют. Во всяком случае, пока. Теперь все больше думается, что дорогие брендовые модели в следующий раз можно и не ставить вовсе. Хотя, как уже было сказано, китайская продукция вполне себе может подкинуть неприятный сюрприз. Да, не исключено, что в один момент у нее может проявиться повышенный износ. Да и о долговечности ничего не известно. Короче говоря, будем посмотреть. Испытания продолжаются и основные тесты еще впереди.

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