Почему вдруг неожиданно начинают гнить литые диски

Литые диски, призванные не только украсить автомобиль, но и сделать жизнь подвески проще и приятнее, как правило делаются из алюминия. Сам по себе он не гниет и не окисляется, легок и пластичен. Последнее — это тоже «плюс», ведь серьезный и внезапный удар примет на себя колесо, а не куда более дорогой кузов. Однако в наших широтах «литье» имеет крайне неприятную особенность: быстро теряет внешний вид, а порой и вовсе начинает коррозировать. Откуда? Отчего?

Ключевой момент — это, конечно, наша родная дорожная соль, которая способна разъесть, кажется, даже титан. Что уж говорить про алюминий? Тонкий защитный слой лака легко ободрать, он подвержен пескострую да и не способен противостоять реагенту сам по себе. Особенно, если не мыть автомобиль каждую неделю. Стоит лаку содраться, как дорожные соли начинают подъедать металл и прекратить подобный «обед» можно только одним способом — восстановить покраску. Впрочем, виноваты не только и не столько соли.

Дело в том, что помимо классической ржавчины — окисления — существует еще так называемая контактная коррозия. Она наблюдается, когда между собой контактируют два металла, отличных по электромеханическим свойствам. Например, железо и алюминий, или ступица и легкосплавный диск. Болт, коим этот самый диск крепится, тоже, как ни странно, железный. Теоретически, сопротивляться такому положению дел должен способствовать лакокрасочный слой, но где вы его видели на двух-трехлетних дисках? А на пятилетних? Вот то-то и оно.

А теперь добавим в наше уравнение еще температуру — тормоза нагреваются в городском режиме до 300—400 градусов — а также воду. Получаем могучий коктейль, от которого «вскружит голову» даже качественному фирменному «литью». Чего уж говорить о китайской поделке из сплава банок и фольги?