Почему вдруг неожиданно начинают гнить литые диски

Литые диски, призванные не только украсить автомобиль, но и сделать жизнь подвески проще и приятнее, как правило делаются из алюминия. Сам по себе он не гниет и не окисляется, легок и пластичен. Последнее — это тоже «плюс», ведь серьезный и внезапный удар примет на себя колесо, а не куда более дорогой кузов. Однако в наших широтах «литье» имеет крайне неприятную особенность: быстро теряет внешний вид, а порой и вовсе начинает коррозировать. Откуда? Отчего?
Ключевой момент — это, конечно, наша родная дорожная соль, которая способна разъесть, кажется, даже титан. Что уж говорить про алюминий? Тонкий защитный слой лака легко ободрать, он подвержен пескострую да и не способен противостоять реагенту сам по себе. Особенно, если не мыть автомобиль каждую неделю. Стоит лаку содраться, как дорожные соли начинают подъедать металл и прекратить подобный «обед» можно только одним способом — восстановить покраску. Впрочем, виноваты не только и не столько соли.
Дело в том, что помимо классической ржавчины — окисления — существует еще так называемая контактная коррозия. Она наблюдается, когда между собой контактируют два металла, отличных по электромеханическим свойствам. Например, железо и алюминий, или ступица и легкосплавный диск. Болт, коим этот самый диск крепится, тоже, как ни странно, железный. Теоретически, сопротивляться такому положению дел должен способствовать лакокрасочный слой, но где вы его видели на двух-трехлетних дисках? А на пятилетних? Вот то-то и оно.
А теперь добавим в наше уравнение еще температуру — тормоза нагреваются в городском режиме до 300—400 градусов — а также воду. Получаем могучий коктейль, от которого «вскружит голову» даже качественному фирменному «литью». Чего уж говорить о китайской поделке из сплава банок и фольги?
Есть и еще один немаловажный фактор: химические составы. Как оказалось, алюминий и сплавы из него с оными совсем не дружат. Отдельно стоит упомянуть самую известную из автомобильных «жиж», которая регулярно попадает на диск и приводит его в негодность. Речь, конечно, о тормозной жидкости, которая в своем составе содержит кислоту. Но кто об этом вспомнит, когда потек тормозной цилиндр, а педаль упала в пол?
Однако ситуация не выглядит безвыходной: во-первых, можно и нужно следить за внешним видом колес, регулярно их мыть и чистить. А во-вторых, существует великое множество различных смазок, нанесение которых на ступицу позволит защитить литой диск от контактной коррозии. Речь в первую очередь о медной смазке, которая при относительно небольшой цене позволяет и диски со ступицами сохранить, и нервы, которые очень быстро сгорают при «полевом» шиномонтаже прикипевшего насмерть колеса. Подобная обработка дважды в год — весной и осенью соответственно, при сезонном монтаже — здорово помогает сохранить ценности, а колеса ныне дороги.