В России начали массово закрываться дилерские центры

По мнению экспертов, сегмент автомобильной торговли ждут «темные времена»: как предполагают специалисты агентства «Автостат», до конца этого года число дилерских центров может сократиться на 15—20%. И активность китайских брендов на российском рынке, что охотно «вербуют» новых продавцов, не поможет выправить ситуацию…

Конкретно сейчас успело закрыться около сотни ДЦ. В апреле по всей стране работали 3203 дилера, а сейчас автосалонов осталось уже 3102… Некоторым пришлось «сменить ориентацию», оформив дилерство FAW, Chery и Geely.

Например, бывшая сеть Renault доживает последние деньки. Согласно собственной информации нашей редакции, владельцы некоторых автосалонов, ранее торговавших французскими автомобилями, ищут любые способы спасти бизнес. Притом некоторые площадки готовы отойти от официальной повестки в поисках возможности для заработка. И, судя по всему, «хлебные крошки» уже найдены. Портал «АвтоВзгляд» прокатился по шоу-румам и увидел на площадках целое полчище вожделенных машин.