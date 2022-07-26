Зачем опытные водители надевают презерватив на горловину расширительного бачка

Сколько приборов нужно импортному механику, чтобы продиагностировать автомобиль? Блоки, провода, программное обеспечение. Хорошо, когда под рукой все это есть. Но что делать, если в наличии две отвертки, набор ключей и аптечка, а ДВС ведет себя нездорово? Отдать все имеющиеся, кровно заработанные за эвакуатор, а потом оформить три кредита на оплату официального сервиса? Это не наш метод!
Десятилетия эксплуатации крайне изношенного автомобиля, который не просто может, а обязан подкинуть проблем, отечественный водитель научился подручными методами и средствами определять самые сложные поломки. Хороший пример — диагностика прокладки ГБЦ с помощью…презерватива! Удивительно, но факт — «резинка» поможет определить даже небольшое отклонение прокладки от нормы.
Принцип действия прост: откручиваем крышку расширительного бачка, надеваем на горлышко презерватив и крутим мотор до 3 000 – 5 000 оборотов. Важно проверить, что резиновое изделие №2 плотно сидит на горловине, впрочем диаметр там обычно — что надо. Не свалится. Далее — изучаем полученные данные. Если «резинка» наполняется выхлопными газами — пиши пропало и готовься «половинить» мотор.
Прокладка головки блока цилиндров свое отходила и нуждается в замене. Как скоро? Нужно смотреть на скорость наполнения презерватива: если медленно — то начинает подсекать, а вот если быстро — приехали. В полевых условиях да в отдалении от дома — презерватив является чуть не лучшим, но уж точно самым доступным методом диагностики прокладки ГБЦ. По крайней мере, он способен дать ответ в разрезе да/нет, а большего зачастую и не нужно.
Подобных примеров диагностики подручными методами найдено и описано уже сотни, потому что страна наша широка, а ближайший автосервис не всегда скрывается за поворотом. Да и стоит ли отдавать в руки местным механикам самый дорогой узел любого автомобиля — двигатель? Со временем и с каждым пройденным километром водитель набирается опыта. Не только управления машиной, но и эксплуатацией оной, а также содержания и обслуживания.
Проехав и «наломав дров» — как без этого — простому рулевому удается добиться высокого статуса «шофера». Человека, который может не только без проблем на исправном авто добраться из точки «А» в точку «Б», но и в случае возникновения поломки решит вопрос на месте и подручными методами, зачастую даже не прибегая к помощи посторонних. Теоретически нужно для этого немного: возить с собой набор универсального инструмента, знать «тонкие места» конкретной машины и не побояться открыть капот.