Зачем опытные водители надевают презерватив на горловину расширительного бачка

Сколько приборов нужно импортному механику, чтобы продиагностировать автомобиль? Блоки, провода, программное обеспечение. Хорошо, когда под рукой все это есть. Но что делать, если в наличии две отвертки, набор ключей и аптечка, а ДВС ведет себя нездорово? Отдать все имеющиеся, кровно заработанные за эвакуатор, а потом оформить три кредита на оплату официального сервиса? Это не наш метод!

Десятилетия эксплуатации крайне изношенного автомобиля, который не просто может, а обязан подкинуть проблем, отечественный водитель научился подручными методами и средствами определять самые сложные поломки. Хороший пример — диагностика прокладки ГБЦ с помощью…презерватива! Удивительно, но факт — «резинка» поможет определить даже небольшое отклонение прокладки от нормы.