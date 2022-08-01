Continental перезапустил производство шин на российском заводе

Калужское отделение концерна Continental выпускало зимние и летние шины, предназначенные для легковых и коммерческих автомобилей. С конвейера выходила продукция под тремя марками: это собственно Continental, а также Gislaved и Matador. Среди прочего покрышки отправлялись на российские автозаводы.

В простой производственная площадка впервые ушла 9 марта. Правда, уже тогда руководство завода отмечало, что остановка носит временный характер. И 20 апреля конвейер действительно запустился для «пополнения запасов готовой продукции и удовлетворения текущего спроса на первичном и вторичном рынках».

Но затем вновь последовал очередной перерыв: как сообщалось, причиной паузы стала «сложная логистическая ситуация, недоступность сырья и иные объективные факторы, влияющие на производственный цикл». Однако сейчас, как отмечает губернатор Калужской области, все проблемы, мешавшие ритмичной работе, ликвидированы.

- Завод «Континентал Калуга» 1 августа возобновляет работу! <…> Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков, — цитирует агентство ТАСС губернатора Калужской области Владимира Шапшу.

Добавим, что конкурент марки Continental, фирма Michelin, поступила совершенно иначе, официально объявив об уходе из России. Выход было решено «провернуть» через передачу всех российских производственных и коммерческих активов Michelin «локальному менеджменту».