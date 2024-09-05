В России резко подорожали автомобильные шины

С июля по август 2024 года автомобильные шины в России стали ощутимо дороже. Летние покрышки прибавили в цене 0,8%, зимние — 2,8% и больше всего всесезонные — 7,4%.

Стоимость всесезонной резины увеличилась более чем на 7% за месяц

Средняя стоимость летних шин для легковых автомобилей увеличилась за месяц с 9,8 тыс. рублей до 9,9 тыс. рублей. Зимние покрышки подорожали с 8,8 тыс. рублей в июле до 9 тыс. рублей в августе, цена всесезонной резины выросла с 13,7 тыс. рублей до 14,8 тыс. рублей за аналогичный период, согласно данным маркетингового агентства НАПИ. Эксперты проанализировали динамику средних цен на новые покрышки не премиального ценового сегмента для легковых машин.

Ранее автоэксперт объяснил, из-за чего автомобиль может «подъедать» резину. Неравномерный износ шин считается распространенной проблемой, у которой бывает сразу несколько причин.