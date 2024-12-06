В России подорожали премиальные зимние шины

В нашей стране средняя стоимость зимних премиальных покрышек для легковых машин подросла на 14,9% за год. Таковы данные аналитиков, изучивших прайсы на автомобильную резину за 12 месяцев, начиная с ноября 2023-го. Выяснилось, что зимние шины люксового сегмента подорожали с 22,4 тыс. рублей за баллон до 25,8 тыс.

Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем официальном телеграм-канале. За вышеназванный период летняя резина стала дороже на 11%. Вместо 25,4 тыс. рублей за нее начали просить 28,2 тыс. Но, что интересно, за тот же период «всесезонка» оказалась доступнее на 10,3%. С 23,7 тыс. рублей за покрышку цены опустились до 21,3 тыс.

Напомним, в начале ноябре в России резко подешевели летние и зимние шины, но «всесезонка» ощутимо подорожала. С сентября по октябрь 2024 года летние покрышки потеряли в цене 11,6%, зимние — 6,4%. В то же время «всесезонка» прибавила больше четверти — 26,3%.

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