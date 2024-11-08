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Летние и зимние шины в России резко подешевели

Но всесезонка ощутимо подорожала

В России с сентября по октябрь текущего года летние шины стали дешевле на 11,6%, зимние — на 6,4%. В то же время всесезонка прибавила в цене больше четверти — 26,3%. За второй месяц осени 2024-го средняя стоимость всесезонных автомобильных покрышек для легковушек составила 17,1 тыс. рублей. В декабре прошлого года такая резина была дороже — тогда речь шла о 17,6 тыс. рублей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Летние и зимние шины в России резко подешевели

Об этом сообщают аналитики маркетингового агентства НАПИ, изучившие средние цены шин нелюксового сегмента на отечественном рынке. Специалисты уточнили, что в октябре этого года средняя стоимость зимних покрышек оценивалась в 9,1 тыс. рублей, а летних — в 9,4 тыс. рублей.

В конце октября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобильные шины подорожали для россиян почти на четверть. За год они прибавили в цене 23%. Такую ситуацию спровоцировали несколько главных причин. В том числе инфляция, логистические проблемы, повышенный спрос и бегство из России зарубежных производителей.

Напомним, эксперт назвал три причины отказаться от покупки подержанных шин. «Бэушные» покрышки могут преподнести ряд неприятных сюрпризов.

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