Эксперт назвал три причины отказаться от покупки подержанных шин

Одни водители, желающие сэкономить, приобретают новые шины бюджетного класса, другие — идут за приличными на вторичку. Что вообще-то довольно опасно, ведь подержанные покрышки, даже если они совсем свежие, могут иметь скрытые дефекты, которые в дальнейшем обернутся ворохом проблем.

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк назвал три причины отказаться от покупки подержанных шин в пользу новых. И первая заключается в том, что компоненты, входящие в состав резиновой смеси, имеют ограниченный «срок годности» и со временем меняют свои свойства.

— В течение гарантийного периода (как правило, 5 лет с даты производства) шины сохраняют характеристики, заложенные производителем, но впоследствии по причине как минимум потери эластичности резиновой смеси возможно снижение сцепных свойств и другие последствия. А если шинам более 10 лет, то вовсе не рекомендуем их использовать, даже если все это время они просто лежали на складе, — сказал эксперт.

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Вторая причина — наличие повреждений: в настоящем или прошлом. Нельзя быть уверенным в том, что осуществленные ремонты выполнялись квалифицированным мастером и в дальнейшем не «аукнутся» никакими проблемами. А если при осмотре обнаружились не «вылеченные» дефекты, то есть риск, что они куда серьезнее, чем кажутся, и устранить их специалисты не смогут.

Наконец, покупатель никогда не знает, как хранилась выставленная на продажу резина. А это очень важно, ведь нарушая правила, владелец может повредить покрышки, существенно сократив их жизненный цикл. И самое неприятное, как говорит Стасюк, то, что недостатки, вызванные неправильным хранением, зачастую проявляются только после того, как шины устанавливают на автомобиль.

— Шины, которые уже находились в эксплуатации, даже если они выглядят как новые, могут иметь скрытые дефекты, которые при визуальном осмотре сложно или вовсе невозможно обнаружить. В дальнейшем это может обернуться рядом проблем: вибрацией при движении, пропуском воздуха и т.п., вплоть до неожиданного выхода шины из строя при движении, что может быть особо опасно на высокой скорости, — подытожил эксперт.