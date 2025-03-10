Ikon окончательно сменила название шин Nordman на Character

Автомобильные шины Ikon Nordman в этом году стали выпускать под новым брендом Character. Смена имени является финальным этапом ребрендинга, стартовавшего в 2023 году. Кроме того, были освоены свежие типоразмеры, которые в линейке «Нордмэна» раньше не встречались. Теперь автомобилисты могут рассчитывать на покрышки для летнего и зимнего сезона диаметром от 13 до 20 дюймов, они подойдут и легковушкам, и внедорожникам.

Производитель утверждает, что название Character никак не повлияло на качество и характеристики среднеценовой линейки Ikon — надежность покрышек сохранили в полном объеме. Постоянные покупатели и эксперты легко узнают прежний рисунок протектора, рецептура резиновой смеси не изменилась, как и оборудование.

Плюсом для водителей станет новая кодировка зимней резины. В ее видах станет легче ориентироваться. Фрикционные шины получили приставку Snow, а шипованные — Ice. Например, Ikon Character Snow 2 относятся к первому типу, а Ikon Character Ice 8 — ко второму.

О бесплатном шиномонтаже и расширенной гарантии тоже волноваться не стоит — они на месте. В течение года с момента покупки шин Ikon при случайном проколе или разрыве вам бесплатно заменят покрышку. Либо отремонтируют, если прокол находится в центральной части беговой дорожки и составляет не более 6 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как узнать, что пора менять покрышки, даже если они еще неплохо выглядят.