Эксперт Абрамейцев напомнил самые важные правила шиномонтажа

Рисунок протектора бывает разным, и в большинстве случаев при монтаже шины он должен оказаться в строго определенном положении. Если речь идет об асимметричной резине, то нужно найти на боковине маркировки «Inside» и «Outside» — они указывают, какая сторона смотрит наружу, а какая — внутрь.

Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнил начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев. И добавил, что направленные покрышки с протектором-елочкой устанавливают согласно стрелке с надписью «Rotation». В итоге получается по два колеса на правую и левую сторону автомобиля.

Не забывайте и про балансировку всего комплекта перед началом сезона, даже если хранили колеса в сборе. Дело в том, что шины не только изнашиваются, но и часто теряют балансировочные грузики. А это сокращает жизнь подвеске и самим покрышкам, а также создает ощутимую тряску на ходу.

Многие водители предпочитают экономить на шиномонтаже и меняют колеса сами. В этом случае первым делом стоит обзавестись надежным домкратом, упорами под колеса и найти ровное место для работы. Помните, что штатный инструмент из багажника не отличается надежностью, и одно неловкое движение может привести к падению машины.

Еще одна распространенная и очень опасная ошибка — слабо или, напротив, сильно закручивать болты. Если затянуть их не до конца, колесо может просто отлететь на ходу. А при чрезмерных усилиях крепеж может «прикипеть» так, что позже вы не открутите его штатным инструментом.