Эксперт Абрамейцев напомнил, когда по уму и по закону нужно менять шины на зимние

Летние покрышки отличаются от зимних главным образом составом резиновой смеси и рисунком протектора. Они более твердые, что гарантирует отличное сцепление с дорогой и износостойкость в жарких условиях. Но в морозы такие шины «дубеют»: как следствие, существенно увеличивается тормозной путь, теряется управляемость и повышается вероятность заноса. Так что ориентироваться, выбирая время для «переобувки», нужно, в первую очередь, на температуру за бортом.

«Переобувку» лучше не откладывать, а то можно получить штраф

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев. И порекомендовал менять резину, если среднесуточная температура в течение трех дней держится на отметке ниже +7°C. Можно смело «переобуваться» и тогда, когда ночью столбики термометров стабильно показывают ниже нуля.

Кроме того, важно помнить, что согласно действующему законодательству, а именно Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС, в России запрещена эксплуатация авто с летними покрышками в декабре, январе и феврале. Несоблюдение этого предписания влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. При этом документ позволяет региональным властям устанавливать собственные сроки, так что, например, на севере период обязательного использования зимних шин может быть длиннее.

— Однако важно помнить, что своевременная замена летних шин на зимние — это не просто выполнение требований закона для «галочки» и избежания штрафа. Это в первую очередь забота о безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, а также о сохранности автомобиля, — подытожил эксперт.