Эксперт Абрамейцев напомнил, когда по уму и по закону нужно менять шины на зимние

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев. И порекомендовал менять резину, если среднесуточная температура в течение трех дней держится на отметке ниже +7°C. Можно смело «переобуваться» и тогда, когда ночью столбики термометров стабильно показывают ниже нуля.
Кроме того, важно помнить, что согласно действующему законодательству, а именно Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС, в России запрещена эксплуатация авто с летними покрышками в декабре, январе и феврале. Несоблюдение этого предписания влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. При этом документ позволяет региональным властям устанавливать собственные сроки, так что, например, на севере период обязательного использования зимних шин может быть длиннее.
— Однако важно помнить, что своевременная замена летних шин на зимние — это не просто выполнение требований закона для «галочки» и избежания штрафа. Это в первую очередь забота о безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, а также о сохранности автомобиля, — подытожил эксперт.