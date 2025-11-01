Эксперт Абрамейцев объяснил, при какой температуре летние шины становятся опасными

В современных автомобильных шинах используется много разных материалов и компонентов. Их соотношение меняется в зависимости от сезона, для которого предназначена покрышка. Так, летние модели созданы для эксплуатации в теплую погоду — от +5°С.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев. И объяснил, что все дело в ключевом компоненте резины — натуральном каучуке. Когда температура падает, он теряет эластичность и становится более жестким. Из-за этого твердеет и протектор всей шины.

Состав резиновой смеси критически важен для сцепления с дорогой. Яркий пример — гоночные шины. Они абсолютно гладкие, и их работа целиком зависит от особого состава резины. Такие покрышки еще нужно прогревать, чтобы они стали достаточно мягкими и цепкими.

Этот принцип частично относится и к обычным шинам, но их характеристики все же рассчитаны на более широкий диапазон условий. И тут важно помнить, что при околонулевой температуре летняя резина буквально «каменеет». Даже наличие протектора, который создает дополнительные точки зацепа, не спасает.

Поэтому в случае внезапного похолодания машина на летней резине становится источником опасности для всех. Даже на чистом, но холодном асфальте можно резко потерять сцепление. Скажем, участки эстакад часто покрываются тонким, почти невидимым слоем льда, что провоцирует заносы. И в такой ситуации электронные помощники зачастую не помогают.