Почему предпусковой подогреватель двигателя сегодня по карману владельцу самого бюджетного авто

Предпусковой подогреватель автомобильного двигателя давно перестал вызывать удивление в Скандинавии и Канаде, в США и на севере Старого Света. В Финляндии, например, им оборудовано два из трех дизельных автомобилей. Третий, как правило, просто не эксплуатируется. Однако в России, стране, где во многих регионах зима берет передышку на пару месяцев, а потом снова вступает в свои права, автономный нагрев двигателя все еще не так распространен. Хотя, помимо функций обеспечения комфорта пассажиров, у него есть целый букет важнейших свойств.

Тепло в салоне — малая толика его возможностей и обязанностей. Дело в том, что максимально возможный износ «потрохов» двигателя внутреннего сгорания приходится на запуск в холодное время года: моторное масло густеет от мороза и медленнее расходится по деталям. В результате работы «по сухому» трение калечит поршни и стенки цилиндров, приводя в итоге к дорогостоящему ремонту. Предпусковой подогреватель автономен, не зависим от двигателя, и необходим для прогрева антифриза, который циркулирует по системе охлаждения автомобиля, проходя через «рубашку» двигателя и радиатор салонной печки. Отсюда следует и второй пункт — экономичность, неразрывно связанная с экологией. Для прогрева с помощью такого устройства не нужно запускать двигатель, ведь для нагрева охлаждающей жидкости нужно в разы меньше топлива, чем для работы мотора. Вот она, та самая экономия.