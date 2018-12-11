Почему предпусковой подогреватель двигателя сегодня по карману владельцу самого бюджетного авто

Фото компании-производителя
Тяжелый пуск и долгий прогрев, маневрирование по двору в перчатках и шапке, а также все радости зимнего вождения в северных странах на протяжении уже многих лет решаются установкой предпускового подогревателя. И если раньше это была привилегия обеспеченной публики, то сегодня опциональная установка такого устройства стала доступна буквально каждому. Спасибо следует сказать «Королю зимнего автокомфорта» — немецкой компании Webasto.
Ефим Розкин

Предпусковой подогреватель автомобильного двигателя давно перестал вызывать удивление в Скандинавии и Канаде, в США и на севере Старого Света. В Финляндии, например, им оборудовано два из трех дизельных автомобилей. Третий, как правило, просто не эксплуатируется. Однако в России, стране, где во многих регионах зима берет передышку на пару месяцев, а потом снова вступает в свои права, автономный нагрев двигателя все еще не так распространен. Хотя, помимо функций обеспечения комфорта пассажиров, у него есть целый букет важнейших свойств.

Тепло в салоне — малая толика его возможностей и обязанностей. Дело в том, что максимально возможный износ «потрохов» двигателя внутреннего сгорания приходится на запуск в холодное время года: моторное масло густеет от мороза и медленнее расходится по деталям. В результате работы «по сухому» трение калечит поршни и стенки цилиндров, приводя в итоге к дорогостоящему ремонту. Предпусковой подогреватель автономен, не зависим от двигателя, и необходим для прогрева антифриза, который циркулирует по системе охлаждения автомобиля, проходя через «рубашку» двигателя и радиатор салонной печки. Отсюда следует и второй пункт — экономичность, неразрывно связанная с экологией. Для прогрева с помощью такого устройства не нужно запускать двигатель, ведь для нагрева охлаждающей жидкости нужно в разы меньше топлива, чем для работы мотора. Вот она, та самая экономия.

Фото компании=производителя

Звучит отлично, хочется каждому, но последний барьер — цена — в нашей стране, как правило, оставался непокоренным. Возможно, проблема заключалось в сложившемся образе «дорогой опции», который закрепился в головах автовладельцев еще в прошлом веке. Однако, господа, сегодня все обстоит совсем иначе, и приобрести подобное устройство может владелец самой бюджетной легковушки. Спасибо, повторимся, компании Webasto.

Напомним, что Webasto специализируется на создании различных автономных подогревателей, которые устанавливаются на легковые и коммерческие автомобили. Огромный годовой оборот (Webasto входит в топ-100 самых успешных компаний мира), позволил бренду создать не только комфортные условия для конечного потребителя, но и специализировать модельный ряд под требования покупателей из разных регионов. И вот очередь дошла и до России: Webasto представила новые модели, способные решать конкретные задачи автовладельца без глобальных изначальных трат с его стороны.

Так, появилась модель Start мощностью 4кВт для легковых автомобилей и малого коммерческого транспорта. Она является прямым наследником известной модели Thermo Top Evo. Задача «Старта» — прогрев двигателя в регионах с суровым климатом с поздним включением в цикл штатного отопителя салона. Это позволяет не только быстрее прогреть двигатель, но и значительно сэкономить на горючем — всего 150 гр за 20 минут работы! Таймер входит в комплект, а блок управления оснащен дополнительным портом для активации подогревателя при работающем двигателе. Webasto Thermo Top Evo Start обойдется покупателю в 28 500 рублей.

  • Фото компании=производителя
  • Фото компании=производителя

Наиболее интересной же новинкой стала система Webasto Thermo Top Evo Comfort+ мощностью уже 5 кВт, разработанная на базе премиальной европейской модели Thermo Top Evo 5+. Приоритет — теплый салон и легкий запуск двигателя зимой. Комплекс ориентирован на работу в умеренном климате, то есть идеально подходит для оснащения автомобилей в Европе и средней полосе России. Стоит также отметить, что для прогрева салона и достижения необходимой для плавного и безболезненного пуска двигателя температуры, система Webasto тратит не более 20 минут и 0.2 л топлива. Несомненным бонусом от установки такой опции станет чистое и оттаявшее лобовое стекло, что особенно понравится жителям регионов, где ледяной дождь — популярное явление. Комплекс предпускового обогрева Webasto Thermo Top Evo Comfort+ до 2019 года (читай — до введения нового НДС 20%) будет стоить 40 000 рублей.

Но главным преимуществом новинок Webasto стало весомое изменение ценовой политики в лучшую сторону. Несмотря на падение курса рубля, стоимость предпусковых подогревателей снизилась(!) на 10—25%. К тому же «потепление» в цене не коснулась комплектации: покупатель получает полный комплект, а дополнительно можно заказать лишь пульт дистанционного управления. Такой щедрости не ожидали даже конкуренты: цена ближайшего из них начинается с отметки в 41 900 рублей. Правда, с 1 января вырастет НДС, и цены, наверняка, немного подрастут. Но, в любом случае, дешевле, чем Webasto — только отечественные установки. Еще один довод «за»: сборка Webasto Thermo Top Evo Start и Webasto Thermo Top Evo Comfort+ происходит на тех же конвейерах в Германии, где производят более дорогие модели бренда.

автосервис, технология, ремонт, аксессуары, техническое обслуживание
11 декабря 2018
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