Тайный свидетель: какой видеорегистратор труднее всего заметить в салоне авто

Фото и видео: АвтоВзгляд
Казалось бы, функция видеорегистратора сводится к одной лишь задаче — беспристрастно фиксировать все происходящее, когда автомобиль находится в движении. А потому, как может показаться, разница между подобными девайсами от различных производителей не столь уж велика. Однако, это не совсем так. Точнее, совсем не так.

На испытаниях портала «АвтоВзгляд» оказался нетипичный бортовой самописец SilverStone NTK-370 Duo, который стоит особняком и совершенно не похож на видеорегистраторы в классическом их понимании.

Начать хотя бы с его экстерьера. Это вам ни какая-то коробочка с крохотным, размером со спичечный коробок мониторчиком и присоской на лобовое стекло, а полноценное салонное зеркало заднего вида, в чьей правой половине расположен 5-дюймовый дисплей. Не пугайтесь: по нажатию кнопки видеотрансляцию с зеркала можно убрать, но при этом запись с камеры на карту памяти будет идти в перманентном режиме. Точнее, даже сказать не с камеры, а с камер, потому как герой нашего сегодняшнего обзора одновременно пишет картинку с фронтального «ока», интегрированного в оборотную сторону зеркала, и с выносного, устанавливаемого в филейной части авто.

Кстати, частенько камеру двухканальных видеорегистраторов крепят в салоне автомобиля на заднее стекло, поскольку и монтаж проще, и объектив всегда чистый. Однако выносной «глаз» устройства SilverStone NTK-370 Duo лучше установить на крышке багажника в районе номерного знака, поскольку это еще и камера заднего хода. Да-да, когда вы включаете R на селекторе КП, на чудо-зеркале появляется изображение с камеры, украшенное для вашего удобства, парковочными линиями.

Познакомиться поближе с видеорегистратором SilverStone NTK-370 Duo можно, посмотрев наш видеосюжет.

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5 апреля 2021
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