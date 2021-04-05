Тайный свидетель: какой видеорегистратор труднее всего заметить в салоне авто

На испытаниях портала «АвтоВзгляд» оказался нетипичный бортовой самописец SilverStone NTK-370 Duo, который стоит особняком и совершенно не похож на видеорегистраторы в классическом их понимании.
Начать хотя бы с его экстерьера. Это вам ни какая-то коробочка с крохотным, размером со спичечный коробок мониторчиком и присоской на лобовое стекло, а полноценное салонное зеркало заднего вида, в чьей правой половине расположен 5-дюймовый дисплей. Не пугайтесь: по нажатию кнопки видеотрансляцию с зеркала можно убрать, но при этом запись с камеры на карту памяти будет идти в перманентном режиме. Точнее, даже сказать не с камеры, а с камер, потому как герой нашего сегодняшнего обзора одновременно пишет картинку с фронтального «ока», интегрированного в оборотную сторону зеркала, и с выносного, устанавливаемого в филейной части авто.
Кстати, частенько камеру двухканальных видеорегистраторов крепят в салоне автомобиля на заднее стекло, поскольку и монтаж проще, и объектив всегда чистый. Однако выносной «глаз» устройства SilverStone NTK-370 Duo лучше установить на крышке багажника в районе номерного знака, поскольку это еще и камера заднего хода. Да-да, когда вы включаете R на селекторе КП, на чудо-зеркале появляется изображение с камеры, украшенное для вашего удобства, парковочными линиями.
Познакомиться поближе с видеорегистратором SilverStone NTK-370 Duo можно, посмотрев наш видеосюжет.