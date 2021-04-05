На дорогах России могут появиться новые «знаки-ловушки»

Суть идеи такова: на дорогах появятся электронные табло, на которые будут выводиться знаки ограничения скорости. Во время дождя, тумана и гололедицы ограничения будут более жесткими, чем обычно (скажем, 60 км/ч вместо обычных 80).

Кроме, собственно, экранов система включает комплекс фиксации нарушений скоростного режима — водителей будут подлавливать через 30—50 метров после проезда первой арки, на которой установлены те самые «динамические знаки», сообщает ТАСС.

Это значит, что при сложных дорожных условиях автомобилистам придется быть вдвойне бдительнее, ведь помимо контроля своего автомобиля им теперь придется внимательно смотреть за «электронным» ограничением скорости, дабы не схлопотать штраф.

Хорошо это или плохо? Здравомыслящий водитель не будет гнать как безумный, если на дороге лежит лед или видимость ограничена сильным туманом.

А вот проявят ли здравомыслие установщики подобных комплексов — большой вопрос: думается, ради наживы даже на «быстрых» магистралях вполне могут появиться нелепые погодные ограничения вплоть до 40 км/ч.

И еще одна «дорожная» новость: сотрудники подмосковной Госавтоинспекции решили протестировать новый сигнально-осветительный комплекс. Он нужен, чтобы водители издалека видели, что на дороге случилась нештатная ситуация.