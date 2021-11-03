Ноутбук для автолюбителей, которые ценят стиль во всем

Бизнес под контролем
Не важно, ездите вы по городу, отправляетесь в рабочую командировку или собираетесь в отпуск. Всегда надо иметь при себе мощный компьютер, чтобы в случае необходимости оперативно решить любую возникшую задачу.
Технические возможности Acer Book RS впечатляют: он построен на базе процессора Intel Core 11-го поколения и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX350, полностью соответствуя требованиям платформы Intel Evo. А значит — почти в 3 раза более высокая скорость Интернета благодаря встроенному модулю Intel Wi-Fi 6, выход из режима сна менее чем за секунду, 9+ часов автономной работы при разрешении экрана Full HD, поддержка протокола Thunderbolt 4, обеспечивающего пропускную способность 40 Гбит/с для передачи данных и видео через подключение одним кабелем и многие другие возможности. И все это — в компактном корпусе при весе всего 1,2 кг.
Где бы вы ни оказались и какую бы задачу ни пришлось решить — от работы с таблицами до организации видеоконференции в формате 4К — Acer Book RS будет работать как швейцарские часы, точно и без сбоев. Для конференций здесь также предусмотрена система подавления фоновых шумов с помощью искусственного интеллекта в ускорителе Intel GNA 2.0.
Также с Acer Book RS в вашем распоряжении — виртуальный личный помощник Microsoft Cortana. Он следит за графиком выполнения задач и расписанием совещаний и синхронизирует данные с нескольких устройств. При этом заряда аккумулятора ноутбука объемом 56 Вт⋅ч хватает на 17 часов автономной работы. А технология быстрой зарядки позволяет всего за 30 минут запитать ноутбук на 4 часа работы.
Потехе — час
И когда вы в дороге один — без ноутбука не обойтись. Остановившись в гостинице, можно поиграть даже в ресурсоемкие игры или посмотреть перед сном любимое кино на большом 14-дюймовом IPS-экране с разрешением Full HD. Дисплей обеспечивает яркость 340 нит и насыщенность оттенков благодаря цветовому охвату 100% sRGB.
В не меньшей мере впечатляет и звук Acer Book RS. Передовая технология построения акустической картины — DTS Audio — гарантирует улучшенное звучание без искажений и впечатляющие низкие частоты без провалов. Ни одна мультимедийная система в автомобиле не сравнится с полноценным центром развлечений, которым на время станет новый ноутбук Acer.
Без отрыва от коллектива
Сегодня нельзя быть в отрыве от людей. Даже находясь вдали от дома, с Acer Book RS можно не терять комфорт при работе с соцсетями. Высокая производительность компьютера позволит не только обработать фотографии на профессиональном уровне, но и комфортно смонтировать отснятое видео. Приятно быть на шаг впереди, не дожидаясь возвращения домой, чтобы поделиться с друзьями впечатляющим опытом.
Возможности современного ноутбука — несоизмеримо шире, чем у смартфона. Опрометчиво идти на компромиссы, ведь невозможно дважды произвести первое впечатление. Историю вашего путешествия можно выложить лишь единожды, и не стоит пренебрегать возможностью сразу оформить все идеально.
Поверните направо
Далеко не во всех случаях удобно пользоваться встроенным навигатором — большой экран предпочтительнее во всех отношениях. Кроме того, вы можете установить любую навигационную программу, не ограничивая себя в выборе, что особенно актуально, если вы поехали на своем автомобиле за рубеж. Только полноценный ноутбук позволит с комфортом воспользоваться электронным путеводителем, изучить и спланировать маршрут на 14-дюймовом экране.
Личный защитник
Как бы хорошо мы ни водили, дорога непредсказуема, и в аварию может попасть каждый. Запись с видеорегистратора, показанная сотруднику ГАИ на полноразмерном дисплее, поможет не только разобраться в нюансах произошедшего, но и покажет ваш ответственный подход к документальной части дела. Что в любом случае сыграет на руку.
Предупрежден — значит, вооружен
Конечно, перед любой поездкой нужно убедиться в исправности автомобиля, заехав на сервис. Но как быть, если в пути что-то пошло не так, и предательски загорелся один из датчиков? Именно ноутбук позволит подключиться к автомобилю и провести полноценную компьютерную диагностику. Раннее выявление проблемы — это и уверенность в вашей безопасности.
А ведь он еще и красивый…
Как видим, Acer Book RS — совершенно незаменимый гаджет для любого автомобилиста. Но помимо высочайшей производительности и функциональности он еще и по-автомобильному красив. Дизайн от Porsche на сегодняшний день — один из лучших в мире, от него просто невозможно оторвать глаз.
Панель из углеродного волокна с алмазной огранкой, искусный тонкий корпус толщиной 15,99 мм, гладкий стеклянный экран и сенсорная панель — каждый сантиметр Acer Book RS воплощает изысканный вкус. Особенно современно выглядит соотношение размера экрана к корпусу — 9:1.
Acer Book RS — флагман среди легких и компактных ноутбуков, который всегда должен быть под рукой.
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Фото: porschedesign.acer.com