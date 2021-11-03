Ноутбук для автолюбителей, которые ценят стиль во всем

Бизнес под контролем

Не важно, ездите вы по городу, отправляетесь в рабочую командировку или собираетесь в отпуск. Всегда надо иметь при себе мощный компьютер, чтобы в случае необходимости оперативно решить любую возникшую задачу.

Технические возможности Acer Book RS впечатляют: он построен на базе процессора Intel Core 11-го поколения и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX350, полностью соответствуя требованиям платформы Intel Evo. А значит — почти в 3 раза более высокая скорость Интернета благодаря встроенному модулю Intel Wi-Fi 6, выход из режима сна менее чем за секунду, 9+ часов автономной работы при разрешении экрана Full HD, поддержка протокола Thunderbolt 4, обеспечивающего пропускную способность 40 Гбит/с для передачи данных и видео через подключение одним кабелем и многие другие возможности. И все это — в компактном корпусе при весе всего 1,2 кг.

Где бы вы ни оказались и какую бы задачу ни пришлось решить — от работы с таблицами до организации видеоконференции в формате 4К — Acer Book RS будет работать как швейцарские часы, точно и без сбоев. Для конференций здесь также предусмотрена система подавления фоновых шумов с помощью искусственного интеллекта в ускорителе Intel GNA 2.0.

Также с Acer Book RS в вашем распоряжении — виртуальный личный помощник Microsoft Cortana. Он следит за графиком выполнения задач и расписанием совещаний и синхронизирует данные с нескольких устройств. При этом заряда аккумулятора ноутбука объемом 56 Вт⋅ч хватает на 17 часов автономной работы. А технология быстрой зарядки позволяет всего за 30 минут запитать ноутбук на 4 часа работы.

Потехе — час

И когда вы в дороге один — без ноутбука не обойтись. Остановившись в гостинице, можно поиграть даже в ресурсоемкие игры или посмотреть перед сном любимое кино на большом 14-дюймовом IPS-экране с разрешением Full HD. Дисплей обеспечивает яркость 340 нит и насыщенность оттенков благодаря цветовому охвату 100% sRGB.

В не меньшей мере впечатляет и звук Acer Book RS. Передовая технология построения акустической картины — DTS Audio — гарантирует улучшенное звучание без искажений и впечатляющие низкие частоты без провалов. Ни одна мультимедийная система в автомобиле не сравнится с полноценным центром развлечений, которым на время станет новый ноутбук Acer.