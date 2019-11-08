Можно ли ехать, если уровень масла в двигателе авто ниже минимального уровня

Разные компоненты моторных масел влияют на их смазывающие свойства, на стойкость к выгоранию, высоким и низким температурам, на текучесть и другие свойства. Иными словами: это кровь сердца вашего автомобиля. И от того какая она, в каком состоянии и сколько ее залито, зависит здоровье двигателя.

Но, как говорится, ни что не вечно под луной. Моторы ломаются, а масло чудесным образом выгорает, испаряется, срабатывается или частично уходит через любую, образовавшуюся в масленой системе брешь. Кстати, многие автопроизводители даже не скрывают тот факт, что их моторы расходуют масло, и пишут в инструкции по эксплуатации о необходимости периодического контроля его уровня и доливки.

Например, турбомоторы VAG объемом 1,8 литра вполне себе обыденно позволяют съедать до 500 грамм масла на 1000 км пробега. «Бээмвешный» атмосферник V8 объемом 4.8 литра, будучи в исправном состоянии, на угар берет до 1 литра масла на 1000 км. Та же история у моторов Subaru, Mercedes-Benz, Ford, Mazda и двигателей других автопроизводителей.