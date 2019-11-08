Можно ли ехать, если уровень масла в двигателе авто ниже минимального уровня

Разные компоненты моторных масел влияют на их смазывающие свойства, на стойкость к выгоранию, высоким и низким температурам, на текучесть и другие свойства. Иными словами: это кровь сердца вашего автомобиля. И от того какая она, в каком состоянии и сколько ее залито, зависит здоровье двигателя.
Но, как говорится, ни что не вечно под луной. Моторы ломаются, а масло чудесным образом выгорает, испаряется, срабатывается или частично уходит через любую, образовавшуюся в масленой системе брешь. Кстати, многие автопроизводители даже не скрывают тот факт, что их моторы расходуют масло, и пишут в инструкции по эксплуатации о необходимости периодического контроля его уровня и доливки.
Например, турбомоторы VAG объемом 1,8 литра вполне себе обыденно позволяют съедать до 500 грамм масла на 1000 км пробега. «Бээмвешный» атмосферник V8 объемом 4.8 литра, будучи в исправном состоянии, на угар берет до 1 литра масла на 1000 км. Та же история у моторов Subaru, Mercedes-Benz, Ford, Mazda и двигателей других автопроизводителей.
Однако, кто ж читает инструкции? Сел и поехал. Сказали приехать на ТО на 10-, 15-, 20- тысячах километров пробега — приехал. А вот в промежутке между техническими обслуживаниями заглядывают под капот не многие. И те, кто заглядывает, порой, сильно удивляются, что уровень масла в моторах их автомобилей на минимуме, а то и ниже. И тут возникает логичный вопрос: допустимо ли ездить на автомобиле, если масло в двигателе на минимальном уровне?
Отвечаем: если видимых и сильных утечек масла нет, то ехать можно. Все дело в том, что масляный насос с заборником располагаются гораздо ниже щупа — в поддоне картера. Да и давление масла никак не связанно с его уровнем в поддоне. Поэтому сухой щуп совершенно не означает, что вашему двигателю не хватает смазки. А значит, можно доехать до сервиса или до магазина, где можно купить масло той марки, которое рекомендовано для мотора вашего автомобиля, и попросту долить его.
Главное, не топить «тапку» в пол и не доводить до того, когда значок масленки начнет гореть постоянно, а что еще хуже загорится лампа контроля давления масла в двигателе. Тут уж эксплуатация авто запрещена вообще. Иначе попросту угробится мотор.