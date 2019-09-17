5 причин, приводящих к обрыву ремня ГРМ в автомобиле

Затягивание со сроком замены

Естественный износ — одна из основных причин обрыва ремня. Водители нередко игнорируют сроки замены, хотя в каждой инструкции по эксплуатации этот интервал указан. Он может быть разным. На одних моторах ремень нужно менять через 60 000 км пробега, на других — после 120 000 км. Есть и временные интервалы. Скажем, на стареньком Volvo 850 расходник рекомендовали менять через три года, независимо от пробега. Вместе с заменой ремня менялись и ролики. Их износ тоже приводит к обрыву такого важного расходника. Даже если он новый.

Человеческая жадность

Сэкономить на расходниках хочет каждый. Под час забывая, что это может привести к серьезному ремонту. В итоге, купленный на рынке за копейки неоригинальный ремень фирмы «ху сунь янь» через какие-то 500 км начинает растрескиваться. Заметить это трудно, ведь трещины снаружи не видны. Сначала они появляются на внутренней стороне, где у ремня зубья. Итог всегда печален — обрыв ремня и ремонт мотора.