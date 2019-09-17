5 причин, приводящих к обрыву ремня ГРМ в автомобиле

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) — серьезная неприятность, грозящая владельцу большими расходами на ремонт силового агрегата. Ведь под капотом многих машин работают так называемые «втыковые» двигатели. То есть те, в которых при обрыве ремня клапаны соударяются с поршнями. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как избежать неприятностей.
Виктор Васильев

Затягивание со сроком замены

Естественный износ — одна из основных причин обрыва ремня. Водители нередко игнорируют сроки замены, хотя в каждой инструкции по эксплуатации этот интервал указан. Он может быть разным. На одних моторах ремень нужно менять через 60 000 км пробега, на других — после 120 000 км. Есть и временные интервалы. Скажем, на стареньком Volvo 850 расходник рекомендовали менять через три года, независимо от пробега. Вместе с заменой ремня менялись и ролики. Их износ тоже приводит к обрыву такого важного расходника. Даже если он новый.

Человеческая жадность

Сэкономить на расходниках хочет каждый. Под час забывая, что это может привести к серьезному ремонту. В итоге, купленный на рынке за копейки неоригинальный ремень фирмы «ху сунь янь» через какие-то 500 км начинает растрескиваться. Заметить это трудно, ведь трещины снаружи не видны. Сначала они появляются на внутренней стороне, где у ремня зубья. Итог всегда печален — обрыв ремня и ремонт мотора.

  • Растрескивание ремня
  • Заклинившая помпа может доставить серьезные проблемы автовладельцу

Заклинивание помпы

На многих автомобилях, водяная помпа или насос охлаждающей жидкости, приводится ремнем ГРМ. Если в процессе работы двигателя помпа прекращает вращение, то есть, клинит, ремень рвется. Происходит это не сразу. Сначала у ремня начинает срезать зубья. Один, два, три… При этом машина моментально не глохнет, а начинает дергаться. Важно вовремя вырулить на обочину, остановиться и заглушить мотор. Иначе серьезного ремонта двигателя не избежать. А так можно минимизировать последствия поломки. В любом случае, придется транспортировать автомобиль в сервис. Менять помпу, ремень, «вскрывать» мотор, чтобы оценить последствия поломки.

Руки — крюки

Неправильная установка ремня может привести к его перекосу. Скажем, если ремень перетянули, то помпа, которая приводится ремнем, станет «подвывать» и может заклинить. Если мастера плохо затянули натяжной или обводной ролик, то они могут открутиться, что приведет к тому, что ремень соскочит.

Обрыв ремня вспомогательных агрегатов

Если лопнувший приводной ремень заденет ремень ГРМ или попадет под него, это с большой долей вероятности приведет к перекосу или обрыву последнего.

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18 сентября 2019
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