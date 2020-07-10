Самые неприятные последствия сбоев в электрике автомобиля

Сбои в электрооборудовании автомобиля приводят не только к отказам отдельных его систем, но и часто являются причиной аварийной остановки машины. По закону подлости это происходит вдали от сервисных центров, в неблагоприятных погодных условиях, ночью… Но даже если поломка произошла в непосредственной близости от СТО, не факт, что электрик сможет выявить и устранить причину. Дело в том, что именно электрооборудование славится «плавающими» неисправностями. В сырую погоду мотор может «троить», а в жаркую работать без нареканий.

И чем старше автомобиль, тем больше «чудит» электрика. Причем многие неисправности не требуют замены дорогостоящих блоков, узлов или датчиков — достаточно восстановить поврежденные электрические цепи, из-за которых возникли отказы. Так, из-за плохого контакта одного из датчиков, сигналы которого приходят в блок управления ДВС, могут возникать периодические сбои в работе мотора. В поисках причины неисправности мастера СТО могут методично «выкачивать» деньги из кармана владельца авто, предлагая ему заменить топливный насос, промыть форсунки, почистить дроссельный узел… Сколько времени и денег будет потрачено, пока не обнаружится истинная причина — окислившиеся контакты.

Спору нет — для старых машин уход, профилактика, чистка и замена ряда узлов — операции неотвратимые и выполнять их необходимо регулярно. Особенно если за это ратует статистика отказов: например, по достижении определенного пробега контакты цепи питания бензонасоса окисляются и подгорают, из-за чего происходит его отказ. Что лучше — ждать, когда машина встанет посреди дороги, мотор заглохнет на обгоне или же провести профилактическую очистку, восстановление контактов и уверенно эксплуатировать машину? Ответ очевиден. Поэтому вооружаемся специализированными средствами автохимии.