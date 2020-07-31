Как сэкономить на смазках для машины

Дело в том, что на смазках реально можно разориться, поскольку, если по хорошему, для каждого узла/механизма/агрегата, в зависимости от того, из каких материалов они изготовлены, какие «удары» на себя принимают, существуют свои типы смазок. Для ШРУСов, скажем, требуются препараты с добавлением дисульфида молибдена, хорошо сохраняющего механизмы, в которых бывают огромные скорости вращения и весьма большой нагрев деталей (до 130—150 градусов по Цельсию). А, например, открытые тросы, резьбовые соединения «попросят» автохимию с тефлоновыми (ПТЭФ) добавками, прекрасно защищающими от коррозии, окисления.

Иными словами, смазки требуют адресного применения, как и другие автомобильные жидкости: ведь вы не будете заливать тормозную жидкость в бачок омывателя, а антифриз — в коробку передач. Но если покупать все средства узконаправленного действия — реально можно разориться. Поэтому опытные водители отдают предпочтение универсальным смазкам. Только, разумеется, не китайского производства, а проверенным — от хорошо зарекомендовавших себя производителей.