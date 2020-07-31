Как сэкономить на смазках для машины

Дело в том, что на смазках реально можно разориться, поскольку, если по хорошему, для каждого узла/механизма/агрегата, в зависимости от того, из каких материалов они изготовлены, какие «удары» на себя принимают, существуют свои типы смазок. Для ШРУСов, скажем, требуются препараты с добавлением дисульфида молибдена, хорошо сохраняющего механизмы, в которых бывают огромные скорости вращения и весьма большой нагрев деталей (до 130—150 градусов по Цельсию). А, например, открытые тросы, резьбовые соединения «попросят» автохимию с тефлоновыми (ПТЭФ) добавками, прекрасно защищающими от коррозии, окисления.
Иными словами, смазки требуют адресного применения, как и другие автомобильные жидкости: ведь вы не будете заливать тормозную жидкость в бачок омывателя, а антифриз — в коробку передач. Но если покупать все средства узконаправленного действия — реально можно разориться. Поэтому опытные водители отдают предпочтение универсальным смазкам. Только, разумеется, не китайского производства, а проверенным — от хорошо зарекомендовавших себя производителей.
Например, от польской компании Orlen Oil. Ее универсальная смазка Greasen Syntex HT 2 мало того, что хорошо отталкивают воду и устойчива к другим неблагоприятным воздействиям, а потому подходит для многих узлов и деталей машин, так еще и вполне по карману даже не особо богатому автовладельцу. По оценкам экспертов, Greasen Syntex HT 2 стоит дешевле аналогов процентов на 30—40. «Вкусная» цена объясняется в том числе и тем, что один из акционеров Orlen — государство, жестко контролирующее не только качество выпускаемой продукцию, но и ценовую политику компании. Но вернемся к техническим нюансам.
Это многофункциональное средство защиты предназначено для смазки различных подшипников с высокими нагрузками, а также для других механизмов, работающих в тяжелых условиях и с большими перепадами температур. Им рекомендуется смазывать детали, подвергающиеся динамическим нагрузкам, вибрациям, попаданию пыли и влаги. При чем, учитывая совместимость препарата с деталями из пластика и цветных металлов, им можно смазывать узлы трения типа металл-пластик, металл-резина с полным сохранением их эластичных свойств.
Большой плюс препарата в том, что он — синтетический (то есть в 2—2,5 раза более стойкий по сравнению со смазками на минеральной основе), а значит и долговечный. При этом, судя по официальным протоколом испытаний лаборатории материалов Технологического института Польши, смазка имеет широкий диапазон рабочих температур от — 50C до +180C, что крайне актуально для непростых климатических условий нашей страны.
…Короче говоря, рачительному автовладельцу вряд ли стоит ждать, чтобы «хороший стук сам вылез наружу». Недорогие, самостоятельно выполненные профилактические работы избавят семейный бюджет от лишних трат на его ликвидацию в автомастерской.