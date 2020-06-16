Ищем эффективные средства для защиты от вирусов в машине

Надежнее всего в этом смысле — перед тем как сесть в авто, протереть руки специальным препаратом, а потом повторить процедуру, уже находясь в салоне. Этим же средством можно пройтись и по тем поверхностям, к которым водитель и пассажиры прикасаются чаще всего. Но есть важный нюанс: средство для обработки должно быть не только антибактериальным, но и противовирусным. По информации ВОЗ, одними из самых безопасных и эффективных средств борьбы с вирусами, в том числе с пресловутым COVID-19, являются препараты, содержащие не менее 70 % этилового или 60 % изопропилового спирта.

Производитель санитайзеров Spray&Go компания «Автохимпроект», следуя своим принципам заботы о безопасности людей и максимальной социальной ответственности, при содействии администрации города Химки безвозмездно передала партию санитайзеров в больницы и другие учреждения города.

Такие, например, как санитайзеры Spray&Go (Спрей энд Гоу), которые выпускаются в России по рецептуре и под контролем американского бренда Hi-Gear. Они содержат 68 % изопропилового спирта, что позволяет средству полностью нейтрализовать вирус, разрушив его оболочку. Также в составе есть антисептик, убивающий бактерии. Такое средство подходит как для дезинфекции рук, так и для обработки поверхностей. Состав прошел официальные испытания Роспотребнадзора на эффективность и безопасность. Санитайзер продается в упаковках разной емкости — от карманных (на один день) с возможностью дозаправки до упаковки объемом 473 мл.