Как всегда ездить с чистыми стеклами, сэкономив на «незамерзайке»

Российские водители не любят зиму, но причина тому — не холода и морозы, а жуткая слякоть, что отчаянно разводят на отечественных дорогах в том числе и коммунальные службы. Лед и снег топят солями и реагентом, которые помимо чудовищного вреда для всех железных и резиновых элементов автомобиля, оставляют жуткие разводы на вечно грязном лобовым стекле.

В тандеме это не только весьма огорчительно, но и чрезвычайно плохо сказывается на безопасности дорожного движения. В темноте, да еще и с грязным «триплексом», невероятно сложно заметить отечественного пешехода, который по традиции одет во все черное, и без отражающих элементов пересекает дорогу в неположенном месте.

Впрочем, российские водители видали и не такое, и достаточно быстро нашли простое и, конечно же, дешевое решение проблемы. Идею подкинула, как обычно, последняя поездка на дачу, где в промерзшей до основания бане стоял ледяной памятник забытому летом кондиционеру для белья. Бытовая химия, которая в магазине стоит от 50 рублей за флакон, призвана сделать ткань более мягкой и приятной на ощупь.

Происходит это за счет катионных ПАВ- поверхностно-активных веществ — которые являются по сути производными от кислот. Сами по себе они моющих свойств не имеют, однако обладают другим весьма актуальным «навыком» — покрывают поверхность тончайшей пленкой, с которой грязь просто скатывается.