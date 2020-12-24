Как всегда ездить с чистыми стеклами, сэкономив на «незамерзайке»

Российские водители не любят зиму, но причина тому — не холода и морозы, а жуткая слякоть, что отчаянно разводят на отечественных дорогах в том числе и коммунальные службы. Лед и снег топят солями и реагентом, которые помимо чудовищного вреда для всех железных и резиновых элементов автомобиля, оставляют жуткие разводы на вечно грязном лобовым стекле.
В тандеме это не только весьма огорчительно, но и чрезвычайно плохо сказывается на безопасности дорожного движения. В темноте, да еще и с грязным «триплексом», невероятно сложно заметить отечественного пешехода, который по традиции одет во все черное, и без отражающих элементов пересекает дорогу в неположенном месте.
Впрочем, российские водители видали и не такое, и достаточно быстро нашли простое и, конечно же, дешевое решение проблемы. Идею подкинула, как обычно, последняя поездка на дачу, где в промерзшей до основания бане стоял ледяной памятник забытому летом кондиционеру для белья. Бытовая химия, которая в магазине стоит от 50 рублей за флакон, призвана сделать ткань более мягкой и приятной на ощупь.
Происходит это за счет катионных ПАВ- поверхностно-активных веществ — которые являются по сути производными от кислот. Сами по себе они моющих свойств не имеют, однако обладают другим весьма актуальным «навыком» — покрывают поверхность тончайшей пленкой, с которой грязь просто скатывается.
Таким нехитрым и весьма бюджетным образом, самый тривиальный кондиционер для белья может стать весьма действенной «присадкой» для жидкости стеклоочистителя. Судите сами: для получения искомого эффекта на пять литров «незамерзайки» нужно добавить всего один колпачок — примерно 1/20 канистры, стоимостью 50 рублей. Тщательно перемешав «присадку» со свежеприобретенной жидкостью омывателя, можно начинать эксперимент.
Стекло действительно быстрее моется и дольше сохраняет чистоту, что позволяет в день сократить количество изливаемой на триплекс «жижи», если округлить, вдвое. Математику процессов подсчитать также не составит труда: колпачок кондиционера для белья в нашем случае обошелся в 2 рубля 50 копеек, а канистра «незамерзайки» — в 120 рублей.
Итого получаем 122 рубля 50 копеек за два дня. Две канистры зимнего омывателя, которые уйдут за это время в обычном режиме, будут стоит уже 240 рублей. Прикинув, что в неделю мы обычно тратим около 6 канистр, а в месяц — около 24, получаем следующий результаты: 2 880 рублей — без кондиционера для белья, и 1540 — с применением народного лайфхака. Одна тысяча триста сорок рублей в месяц — аргумент?