Важные особенности использования тормозной жидкости, о которых мало кто помнит

Про масло, свечи и фильтры, а также период их работы известно уже, кажется, всем. С колодками тоже разобрались — спасибо металлической пластинке, что начинает посвистывать, когда тормозная накладка истирается. Но как быть с такой известной автомобильной жижей, как тормозная жидкость? Как часто нужно проводить ее замену, чтобы важнейший элемент безопасности любого автомобиля — тормоза — были исправны?
Начать следует с теории: тормозная жидкость, она же гидравлическая, используется во всех одноименных системах и должна обладать ключевым свойством — быть несжимаемой. То есть передавать усилие с точностью до миллиметра. Тормозная жидкость должна обладать высокой температурой кипения, ведь в городском режиме тормоза изрядно нагреваются. Если «тормозуха» в момент движения закипит, то в системе образуется газ, который в свою очередь станет достаточным условием для создания проблем при торможении. Проще говоря, педаль будет уже не прожать, машина потеряет тормоза, произойдет ДТП.
Второй важный момент — гигроскопичность. Дело в том, что тормозная жидкость впитывает влагу, а сама H20 обязательно появится в любой системе, будь то конденсат или простейшая течь. Подтекающего тормозного цилиндра будет более чем достаточно, чтобы «тормозуха» набрала влаги из воздуха. Чем больше в тормозной жидкости воды, тем ниже температура кипения и, следовательно, вероятнее проблемы с тормозами в пробке.
Пару слов о маркировках и классификации тормозных жидкостей. Известная нам всем с детства аббревиатура DOT расшифровывается как Department of Transportation — Министерство транспорта одного сильно враждующего внутри себя государства с другой стороны океана. Именно американцы ввели классификацию тормозных жидкостей, которую теперь используют повсеместно. Самая простая и дешевая DOT-3 имеет самую низкую температуру кипения. DOT-4, соответственно, обладает чуть лучшими свойствами, но также создана на основе этиленгликоля. А вот «тормозуха» DOT-5 выгодно отличается от своих предшественников, поскольку «собрана» на силиконовой основе. Кстати, жидкости DOT-3 и DOT-4 смешивать можно, а вот DOT-5 подразумевает долив только DOT-5.
Однако, есть в системе DOT и свои исключения. Например, тормозные жидкости без трехбуквенного обозначения: это уже «тормозуха», которая основана на минеральном масле. Она значительно дороже, если быть точным, то в несколько раз, но плата берется обоснована. Ведь тормозная жидкость на минеральном масле не впитывает влагу, следовательно закипит в самом финале своей эксплуатации на той же температуре, что и в первый день.
Впрочем, гигроскопичность тормозной жидкости — это не всегда плохо. Ведь впитывая воду, классическая «тормозуха» защищает все металлические элементы системы от ржавчины, а вот жидкость на основе масла гарантирует ржу повсеместно. Так как же выбрать то, что лучше? Очень просто: достаточно открыть мануал по эксплуатации автомобиля и посмотреть точные характеристики жидкости, прописанные производителем. Также весьма желательно не попасться на удочку мошенников и приобрести фирменную жижу. Период замены тормозной жидкости прямо зависит от процентного содержания воды в системе, поэтому мастера на добротных СТО при каждом техосмотре специальным тестером диагностирую состояние гидравлического «коктейля» в системе. В среднем жидкость способна качественно выполнять свою работу не более трех лет или 60 000 пройденных километров.