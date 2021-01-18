Важные особенности использования тормозной жидкости, о которых мало кто помнит

Про масло, свечи и фильтры, а также период их работы известно уже, кажется, всем. С колодками тоже разобрались — спасибо металлической пластинке, что начинает посвистывать, когда тормозная накладка истирается. Но как быть с такой известной автомобильной жижей, как тормозная жидкость? Как часто нужно проводить ее замену, чтобы важнейший элемент безопасности любого автомобиля — тормоза — были исправны?

Начать следует с теории: тормозная жидкость, она же гидравлическая, используется во всех одноименных системах и должна обладать ключевым свойством — быть несжимаемой. То есть передавать усилие с точностью до миллиметра. Тормозная жидкость должна обладать высокой температурой кипения, ведь в городском режиме тормоза изрядно нагреваются. Если «тормозуха» в момент движения закипит, то в системе образуется газ, который в свою очередь станет достаточным условием для создания проблем при торможении. Проще говоря, педаль будет уже не прожать, машина потеряет тормоза, произойдет ДТП.

Второй важный момент — гигроскопичность. Дело в том, что тормозная жидкость впитывает влагу, а сама H20 обязательно появится в любой системе, будь то конденсат или простейшая течь. Подтекающего тормозного цилиндра будет более чем достаточно, чтобы «тормозуха» набрала влаги из воздуха. Чем больше в тормозной жидкости воды, тем ниже температура кипения и, следовательно, вероятнее проблемы с тормозами в пробке.