За российскими водителями хотят следить круглые сутки в режиме нон-стоп

Начать, как обычно, решили с водителей. Тотальную слежку за ними на себя хочет взять не НКВД, не ГУЛАГ, не КГБ, а навигационно-телеметрическая платформа «Автодата». Зато натиск у нее страшнее, чем в ИК-2, где спящего ночью Навального контролируют и фотографируют раз в час. «Автодата» будет проверять водителя раз в минуту.
Чтобы концлагерь был не сразу опознан, собирать компромат обяжут автозаводы. Но зачем АВТОВАЗ знать раз в минуту, куда поехала машина, ее скорость, техническое состояние? Правильно, заводу это не нужно. Поэтому раз в 15 минут завод обязан передать данные в КГБ, то есть, извините, в «Автодату».
Сильно лукавя, «Автодата» апеллирует к понятию безопасность, полагая, что так удастся заглушить предстоящий ужас тотального шпионажа, и вписывает в протокол обмена требование раз в полчаса отправлять на автозаводы данные о чрезвычайно важных параметрах: состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, ошибках двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок, а также признаках усталости водителя. УАЗу так важно знать каждые полчаса, насколько устал водитель? И без КГБ ясно, что за рулем любого УАЗа водитель не просто устал, но и измотан.
В НТИ «Автонет» утверждают, что данные с VIN-номером после попадания к ним сразу пройдут деперсонализацию. Тоже знакомый сценарий. Именно так поступали с заключенными в концлагерях — там не было персональных данных и даже на кладбище от человека оставалась только табличка с номером.
Джордано Бруно, Николая Коперника, Жанну д`Арк сожгли легально, по закону, решением суда. Сейчас мы обсуждаем правила сжигания отдельных социальных групп, вместо того, чтобы закрыть НТП «Автодата» и НТИ «Автонет», хотя по авторам идеи явно плачет ч.1 ст.137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» — за незаконное собирание и/или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.
Проект «Автодаты» о ежеминутном контроле каждого водителя страны отменяет права личности, тайну личной жизни, аннулирует ст. 23 и 24 Конституции, Всеобщую декларацию прав человека, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, обозначая высокую цель, на фоне которой человек не имеет значения. Благодаря «Автодате» он становится поднадзорным платежным терминалом.