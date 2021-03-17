За российскими водителями хотят следить круглые сутки в режиме нон-стоп

Начать, как обычно, решили с водителей. Тотальную слежку за ними на себя хочет взять не НКВД, не ГУЛАГ, не КГБ, а навигационно-телеметрическая платформа «Автодата». Зато натиск у нее страшнее, чем в ИК-2, где спящего ночью Навального контролируют и фотографируют раз в час. «Автодата» будет проверять водителя раз в минуту.

Чтобы концлагерь был не сразу опознан, собирать компромат обяжут автозаводы. Но зачем АВТОВАЗ знать раз в минуту, куда поехала машина, ее скорость, техническое состояние? Правильно, заводу это не нужно. Поэтому раз в 15 минут завод обязан передать данные в КГБ, то есть, извините, в «Автодату».

Сильно лукавя, «Автодата» апеллирует к понятию безопасность, полагая, что так удастся заглушить предстоящий ужас тотального шпионажа, и вписывает в протокол обмена требование раз в полчаса отправлять на автозаводы данные о чрезвычайно важных параметрах: состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, ошибках двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок, а также признаках усталости водителя. УАЗу так важно знать каждые полчаса, насколько устал водитель? И без КГБ ясно, что за рулем любого УАЗа водитель не просто устал, но и измотан.