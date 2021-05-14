Ржавый приговор: как избежать малярных работ после каждой зимы?

В отечественном автомобильном сообществе нет более распространенной проблемы, чем ржавчина. Мы придумали мовиль и пушсало, научились варить ядовитые смеси на конфорке в гараже и заливать пороги отработкой, привыкли к «соплям» на дверях и порогах и даже смирились с тем, что VIN-код на раме сгнивает быстрее, чем будет выплачен кредит. Но победить, вывести «рыжую чуму» навсегда так и не смогли — волшебной таблетки как не было, так и нет. Изменчивость погоды, грязные дороги и обилие реагентов быстро приводят в негодность любую железную конструкцию, а тонкий слой лака и краски, свойственный современным машинам, — слабая защита от столь агрессивной среды.
Пока машина новая, сверкающая и желанная, никто не думает о завтрашнем дне. Но что же делать владельцам прилично поддержанных авто, когда на кузове начинают проступать «рыжики» и подтеки? Особенно горюют любители белых и серебристых автомобилей, весьма популярных в России. Именно по этой причине, кстати, белая Toyota Camry на вторичном рынке дешевле черной на 15—20%. Если ржавчина уже появилась — «боржоми» пить поздно, нужно оперативно очищать и защищать поврежденное место. Другими словами, прежде чем закрашивать и замазывать, нужно будет обработать пострадавший участок составом, который предотвратит появление и распространение ржавчины и, как следствие, сквозной коррозии.
Нельзя предотвратить — значит, нужно преобразовать, решило человечество и сотворило преобразователь ржавчины: препарат, способный методом химической реакции превратить оксид железа — собственно, ржавчину — в защиту того же самого железа. К слову, идея отнюдь не нова, в СССР работы по созданию подобного препарата начались еще в 60-х годах прошлого века, а уже в 1970-м готовый состав был представлен научному сообществу и награжден государственной премией.
Проблема окисления металла в России и далеко за ее пределами была, есть и будет. Поэтому отечественные предприятия продолжили разработки новых составов. Один из наиболее интересных примеров — преобразователь ржавчины с ионами цинка от ASTROhim.
В чем особенность этого состава? В том, что он способен пропитать ржавчину на глубину до 100 микрон. А это значит, что активные компоненты смогут добраться до скрытых под рыхлым слоем очагов коррозии и разобраться уже непосредственно с проблемой, а не ее последствиями. Простыми словами, ржавый участок на автомобильной детали невозможно вышкурить до чиста, раковины все равно останутся, так что единственный действенный вариант после первичной очистки — это обработать преобразователем ржавчины. Более того, состав от ASTROhim «оснащен» ионами цинка, который как раз и способствует образованию дополнительного защитного покрытия, то есть противостоит повторному появлению ржи. Действие цинка видно невооруженным глазом: металл покрывается серой пленкой за минуты.
Поначалу «рыжики» являются миру точками и единичными крапинками. В этом случае удобнее с ними бороться с помощью флакончиков со средством от ржавчины, оснащенных кисточкой. Но со временем, когда лакокрасочный слой начинает «массированно стареть» и ржавчина покрывает целые пяди кузова, кисточкой да ватной палочкой с такой бедой уже не справишься. Нужно средство массового поражения ржи. Для этих целей выпускаются преобразователи ржавчины во флаконах большей емкости. А на смену кисточки лучше брать тару, оснащенную распылителем: им гораздо удобнее и быстрее обрабатывать крупные участки, а также проще добраться до сложно достижимых участков и несущих конструкций кузова.