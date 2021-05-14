Ржавый приговор: как избежать малярных работ после каждой зимы?

В отечественном автомобильном сообществе нет более распространенной проблемы, чем ржавчина. Мы придумали мовиль и пушсало, научились варить ядовитые смеси на конфорке в гараже и заливать пороги отработкой, привыкли к «соплям» на дверях и порогах и даже смирились с тем, что VIN-код на раме сгнивает быстрее, чем будет выплачен кредит. Но победить, вывести «рыжую чуму» навсегда так и не смогли — волшебной таблетки как не было, так и нет. Изменчивость погоды, грязные дороги и обилие реагентов быстро приводят в негодность любую железную конструкцию, а тонкий слой лака и краски, свойственный современным машинам, — слабая защита от столь агрессивной среды.

Пока машина новая, сверкающая и желанная, никто не думает о завтрашнем дне. Но что же делать владельцам прилично поддержанных авто, когда на кузове начинают проступать «рыжики» и подтеки? Особенно горюют любители белых и серебристых автомобилей, весьма популярных в России. Именно по этой причине, кстати, белая Toyota Camry на вторичном рынке дешевле черной на 15—20%. Если ржавчина уже появилась — «боржоми» пить поздно, нужно оперативно очищать и защищать поврежденное место. Другими словами, прежде чем закрашивать и замазывать, нужно будет обработать пострадавший участок составом, который предотвратит появление и распространение ржавчины и, как следствие, сквозной коррозии.