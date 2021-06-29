Самые распространенные причины, когда масло уходит из двигателя через фильтр

Масляный фильтр в двигателе выполняет одну из главных ролей. Смазывающая жидкость, проходящая сквозь него, оставляет на мембране крупные фракции грязи, нагара и стальной стружки, которые негативно сказывались бы на деталях силового агрегата, случись им беспрепятственно курсировать по нему.
Как правило, фильтр состоит из корпуса, фильтрующего элемента, пружины, перепускного и обратного клапанов, а также уплотнительного кольца. И порой, этот важный элемент системы смазки двигателя становится причиной утечки масла, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам.
Причин, по которым масло покидает движок через масляный фильтр, может быть много. И одна из распространенных — несвоевременная замена фильтра. Если не менять его всякий раз при смене моторного масла, то со временем фильтр попросту потеряет свою пропускную способность. Чтобы подача масла не остановилась окончательно в фильтре, есть перепускной клапан. Однако последний также невечен. А потому под сильным давлением масло не проходит по закупоренному фильтру, а попросту выпирает наружу.
Неправильная установка также может стать причиной утечки. Если фильтр недотянуть, то уплотнительная резинка попросту не будет выполнять свою функцию. А если перетянуть, то резиновая прокладка может порваться, и снова часть масла пойдет мимо двигателя. В первом случае фильтр необходимо подтянуть. Во втором, если резинка порвана, необходимо ее заменить. Или установить новый фильтр.
Еще одна причина — неисправность масляного насоса или загустение масла. Как следствие, избыточное давление в системе. Его может быть так много, что масляный фильтр, не выдерживая, раздувается, как шарик. А само масло начинает сочиться не только из-под него, но и из-под различных сальников в двигателе.
Проблемы могут возникнуть и при неправильном подборе фильтра или же самого масла. Брак резьбы так же может стать причиной протечки.
Чтобы избежать проблем с двигателем, необходимо почаще заглядывать в подкапотное пространство автомобиля, и осматривать его на предмет аномалий, утечек масла или повреждений электропроводки. Естественно, во время осмотра необходимо проверять уровень всех технических жидкостей. Когда же заходит речь о замене масла в двигателе, то не стоит испытывать судьбу, и оставлять масляный фильтр на второй срок. Менять его следует вместе с маслом.