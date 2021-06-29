Самые распространенные причины, когда масло уходит из двигателя через фильтр

Масляный фильтр в двигателе выполняет одну из главных ролей. Смазывающая жидкость, проходящая сквозь него, оставляет на мембране крупные фракции грязи, нагара и стальной стружки, которые негативно сказывались бы на деталях силового агрегата, случись им беспрепятственно курсировать по нему.

Как правило, фильтр состоит из корпуса, фильтрующего элемента, пружины, перепускного и обратного клапанов, а также уплотнительного кольца. И порой, этот важный элемент системы смазки двигателя становится причиной утечки масла, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам.

Причин, по которым масло покидает движок через масляный фильтр, может быть много. И одна из распространенных — несвоевременная замена фильтра. Если не менять его всякий раз при смене моторного масла, то со временем фильтр попросту потеряет свою пропускную способность. Чтобы подача масла не остановилась окончательно в фильтре, есть перепускной клапан. Однако последний также невечен. А потому под сильным давлением масло не проходит по закупоренному фильтру, а попросту выпирает наружу.