Покупаем дешевый антифриз: во что обойдется экономия на «охлаждайке»

В мире, где все постоянно дорожает, желание человека, и уж тем более автомобилиста, сэкономить выглядит логичным. Экономить, конечно же, можно и нужно. Но, как и во всем, прежде чем сделать, необходимо сто раз подумать. А в случае с автомобилями, еще и нужно понимать, что сама по себе машина, как бы нам не рассказывали, что это не роскошь, а вещь весьма дорогая. И все комплектующие и уж тем более жидкости, которые в нее залиты, проходят жесткий контроль качества, не говоря уж о том, что над их производством трудятся целые заводы со своими конструкторскими бюро и тестовыми площадками — а значит они также не могут быть дешевыми.
Но всегда находятся те, кто рассказывает нам, что все жидкости одинаковы, а разница только в брендах, за которые и дерут денег. Вот только они не расскажут вам о том, что, например, покупая недорогую охлаждающую жидкость, с вероятностью приближающейся к 100% можно нарваться на подделку, либо на некачественный продукт. А это чревато серьезными проблемами, о которых и пойдет речь.
Охлаждающая жидкость является одной из важнейших жидкостей в двигателе автомобиля, и производится с использованием этиленгликоля и различных присадок к нему. От ее качества зависит температурный режим, в котором силовому агрегату придется работать. Благодаря антифризу двигатель не перегревается, а значит, его детали изнашиваются в меньшей степени, не коксуется масло, и не скапливается нагар. Но что будет, если влить в систему охлаждения дешевую некачественную жидкость или подделку?
Начнем с того, что дешевую ОЖ могут делать из чего угодно, добавляя, например, вместо этиленгликоля или пропиленгликоля кислоту. И первое, что грозит двигателю при использовании такого антифриза — перегрев. Высокая температура двигателя, в свою очередь, потянет за собой целый ряд проблем: здесь и повышенный износ с последующим разложением моторного масла, и, что еще хуже, деформация блока или головки цилиндров.
Отсутствие необходимых присадок в дешевой охлаждающей жидкости так же ведет к коррозии на стенках каналов и внутри радиатора. Это приводит к ухудшению теплообмена, потому как теплопроводность заржавевшего металла в несколько раз ниже, чем у чистого. Ко всему прочему, ржавчина, которая отшелушивается от стенок и циркулирует в системе, быстро собирается в осадок, и засоряет радиатор. Термостат также под ударом. Когда рыжих хлопьев будет слишком много, он попросту заклинит. Да и подшипник помпы тоже долго не проживет — обязательно потечет.
Как же выбрать хороший антифриз?
Лучше всего отдавать предпочтение проверенным производителям и автомагазинам, продающим подобный товар. Тара и этикетки у качественных антифризов всегда аккуратные. На бутыли можно найти всю необходимую информацию, включая состав продукта, дату изготовления и номер партии. И, конечно же, производителю качественной продукции нечего скрывать от потребителя, а потому на упаковке всегда есть его адрес и контактные данные.
В общем, как бы вам ни хотелось, не стоит экономить на самом дорогом. Ведь для многих автомобиль не просто средство передвижения, а средство существования. А потому используйте в своей машине только качественные жидкости и запасные части. В дальнейшем это окупится многократно. На примере той же охлаждающей жидкости: качественный антифриз служит до пяти лет. А дешевый придется менять раз в год. Плюсом к замене идет промывка системы, а замена ее комплектующих, которые очень скоро начнут выходить из строя.