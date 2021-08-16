Покупаем дешевый антифриз: во что обойдется экономия на «охлаждайке»

В мире, где все постоянно дорожает, желание человека, и уж тем более автомобилиста, сэкономить выглядит логичным. Экономить, конечно же, можно и нужно. Но, как и во всем, прежде чем сделать, необходимо сто раз подумать. А в случае с автомобилями, еще и нужно понимать, что сама по себе машина, как бы нам не рассказывали, что это не роскошь, а вещь весьма дорогая. И все комплектующие и уж тем более жидкости, которые в нее залиты, проходят жесткий контроль качества, не говоря уж о том, что над их производством трудятся целые заводы со своими конструкторскими бюро и тестовыми площадками — а значит они также не могут быть дешевыми.

Но всегда находятся те, кто рассказывает нам, что все жидкости одинаковы, а разница только в брендах, за которые и дерут денег. Вот только они не расскажут вам о том, что, например, покупая недорогую охлаждающую жидкость, с вероятностью приближающейся к 100% можно нарваться на подделку, либо на некачественный продукт. А это чревато серьезными проблемами, о которых и пойдет речь.

Охлаждающая жидкость является одной из важнейших жидкостей в двигателе автомобиля, и производится с использованием этиленгликоля и различных присадок к нему. От ее качества зависит температурный режим, в котором силовому агрегату придется работать. Благодаря антифризу двигатель не перегревается, а значит, его детали изнашиваются в меньшей степени, не коксуется масло, и не скапливается нагар. Но что будет, если влить в систему охлаждения дешевую некачественную жидкость или подделку?