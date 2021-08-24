Не только пороги: какие элементы в автомобиле ржавеют быстрее всего

Скрытые очаги коррозии могут скрываться под передними пластиковыми брызговиками. Причем это одно из самых проблемных мест у многих машин, начиная от бюджетных и заканчивая премиальными. За время эксплуатации туда попадает вода, грязь, дорожные реагенты, листья и даже пыльца растений. Если это вовремя не убрать — сквозной коррозии не избежать.

Дальше нужно внимательно осмотреть колесные арки, ведь их форма в виде короба идеальна для развития коррозии. Плюс, тут много сварных швов которые буквально притягивают ржавчину. Не надо забывать и о том, что даже если у машины сделан антикор, защитный состав не может обеспечить стопроцентного покрытия внутренних поверхностей арок колес.

Следующий этап: осмотр мест крепления бамперов и подкрылков к крыльям. Найти рыхлую ржавчину в этих местах очень неприятно, особенно на задних крыльях. Мало того, даже небольшая ржавчина причинит немало проблем. Ведь сначала вокруг крепежа начинает просто вспучиваться краска, потом очаг становится больше, и в какой-то момент крепеж просто вываливается, оставляя дыру в кузове.