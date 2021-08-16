Как бутылкой и клеем убрать вмятину на кузове машины

В период летних каникул автомобили, припаркованные во дворах, подвергаются удвоенному риску получить повреждения. Законные обитатели детских площадок в пылу игры не особенно беспокоятся о том, куда улетают их игрушки, совочки, ведра, самокаты, велосипеды и, особенно, мячики. И жертвами безобидных детских игр в первую очередь становятся автомобилисты.

Для многих ситуация знакомая: выходишь из дома к припаркованному у подъезда авто. И хорошее настроение стремительно меняется в худшую сторону, когда на сияющем на летнем солнышке намытом буквально на днях кузове красуется глубокая вмятина с пыльным следом, явно оставленным футбольным мячом. Подобное начало дня не сулит ничего хорошего. Испорченное настроение обязательно отразится на коллегах по работе или членах семьи. Но стоит ли преждевременно расстраиваться, если это — всего лишь вмятина?

Да, определенные затраты придется понести, если обращаться в сервисный центр. Но чаще вмятины оказываются настолько просты, что их можно удалить своими руками, имея в арсенале лишь полуторалитровую пластиковую бутыль из-под газировки и пистолет с термоклеем.