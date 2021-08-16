Как бутылкой и клеем убрать вмятину на кузове машины

В период летних каникул автомобили, припаркованные во дворах, подвергаются удвоенному риску получить повреждения. Законные обитатели детских площадок в пылу игры не особенно беспокоятся о том, куда улетают их игрушки, совочки, ведра, самокаты, велосипеды и, особенно, мячики. И жертвами безобидных детских игр в первую очередь становятся автомобилисты.
Для многих ситуация знакомая: выходишь из дома к припаркованному у подъезда авто. И хорошее настроение стремительно меняется в худшую сторону, когда на сияющем на летнем солнышке намытом буквально на днях кузове красуется глубокая вмятина с пыльным следом, явно оставленным футбольным мячом. Подобное начало дня не сулит ничего хорошего. Испорченное настроение обязательно отразится на коллегах по работе или членах семьи. Но стоит ли преждевременно расстраиваться, если это — всего лишь вмятина?
Да, определенные затраты придется понести, если обращаться в сервисный центр. Но чаще вмятины оказываются настолько просты, что их можно удалить своими руками, имея в арсенале лишь полуторалитровую пластиковую бутыль из-под газировки и пистолет с термоклеем.
Итак, чтобы убрать вмятину, необходимо слегка пройтись наждачкой по пробке, чтобы сделать ее более шершавой. Это нужно для того, чтобы термоклей лучше лег на поверхность пластиковой крышки. Затем наносим клей на подготовленную поверхность пробки, заранее накрученной на бутыль, и крепим ее в центр вмятины.
Термоклей довольно быстро схватывается, крепко удерживая бутыль на помятой детали. И после того, как вы убедились в том, что соединение прочное, достаточно с силой дернуть за бутыль двумя руками — и вмятина исчезнет, вернув автомобилю прежний опрятный вид, а вам хорошее настроение.
«Но как же убрать остатки клея», — спросит читатель. Все очень просто. Для этого понадобится обыкновенный шприц и немного этилового спирта, который нужно закачать между клеевым пятном и поверхностью детали. Спирт поможет без труда оторвать остатки клея от лакокрасочного покрытия.