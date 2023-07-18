Почему замена дисков в тормозах иногда резко снижает их эффективность

Очевидно, что узлы тормозной системы относятся к наиболее нагруженным и изнашиваемым деталям авто. Поэтому такие важные ее элементы, как стальные диски приходится периодически менять. Большинство водителей для этого обращаются к профессионалам технических центров, однако немало и тех, кто самостоятельно меняет тормозные диски на своей машине.
Правда, как свидетельствует сервисная практика, далеко не всегда подобный гаражный ремонт выполняется по правилам, что в последующем приводит к резкому снижению эффективности работы тормозной системы. И главной причиной подобных неприятностей является защитное покрытие дисков.
Напомним, что новые тормозные диски на финишном этапе изготовления всегда подвергаются специальной обработке, в ходе которой их покрывают слоем консервационной смазки. Ее задача — предотвратить появление коррозии при транспортировке и складском хранении комплектующих. Именно такими — гладкими и блестящими — мы видим диски после покупки и распаковки. Все это хорошо, однако любая смазка, оставшаяся на поверхности «блинов» после установки на автомобиль, способна навредить куда больше, чем ржавчина.
Упомянутый смазочный «консервант», если он не был удален, может легко впитаться в рабочую поверхность тормозных колодок и надолго сделать их сальными. Подобная оплошность, допущенная автовладельцем при самостоятельном ремонте, как, собственно, и безответственность слесаря автомастерской, «забывшего» почистить диски, аукнется немедленно.
Можете не сомневаться — после этого эффективность торможения автомобиля резко ухудшится. Ведь рабочее трение между дисками и «засаленными» колодками заметно понизится. Поэтому грамотно подготовленный автослесарь, выполняющий замену тормозных дисков, никогда не поставит эти детали на машину, не очистив их полностью от смазки.
К слову, как показывает практический опыт тест-редакторов портала «АвтоВзгляд», подобная техническая процедура занимает не более пяти минут при условии, что для этой цели задействуются специальные (как правило — аэрозольные) очистители тормозов. Таких продуктов на нашем рынке предостаточно, причем среди них есть как отечественные, так и импортные, составы.
В то же время, по своим рабочим свойствам аэрозоли данного типа могут довольно сильно различаться между собой. Это подтверждают и результаты сравнительных испытаний, которые периодически проводит портал «АвтоВзгляд». Поэтому к выбору подобных средств автохимии следует подходить основательно и, по возможности, сначала читать отзывы о них.
Так, например, из числа препаратов, заслуживших положительные оценки большинства экспертов, можно отметить продукцию турецкого бренда DVX. Аэрозоль-очиститель от DVX имеет ряд эксплуатационных особенностей, выгодно выделяющих его на фоне аналогичных продуктов. Помимо того, что баллон формирует мощную струю, он для удобства применения оснащен особым распыляющим элементом, позволяющим обработать труднодоступные места тормозных механизмов.
В баллончике предусмотрена система клапанов, которая в процессе работы дает возможность переворачивать емкость в любое положение, в том числе и «с ног на голову». Эту особенность по достоинству оценят как профессионалы, так и автовладельцы, самостоятельно ухаживающие за своими машинами. Кстати, аэрозоль от DVX можно использовать еще и в качестве универсального обезжиривателя, например, при ремонте двигателя или других «промасленных» узлов машины.