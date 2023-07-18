Почему замена дисков в тормозах иногда резко снижает их эффективность

Очевидно, что узлы тормозной системы относятся к наиболее нагруженным и изнашиваемым деталям авто. Поэтому такие важные ее элементы, как стальные диски приходится периодически менять. Большинство водителей для этого обращаются к профессионалам технических центров, однако немало и тех, кто самостоятельно меняет тормозные диски на своей машине.

Правда, как свидетельствует сервисная практика, далеко не всегда подобный гаражный ремонт выполняется по правилам, что в последующем приводит к резкому снижению эффективности работы тормозной системы. И главной причиной подобных неприятностей является защитное покрытие дисков.

Напомним, что новые тормозные диски на финишном этапе изготовления всегда подвергаются специальной обработке, в ходе которой их покрывают слоем консервационной смазки. Ее задача — предотвратить появление коррозии при транспортировке и складском хранении комплектующих. Именно такими — гладкими и блестящими — мы видим диски после покупки и распаковки. Все это хорошо, однако любая смазка, оставшаяся на поверхности «блинов» после установки на автомобиль, способна навредить куда больше, чем ржавчина.