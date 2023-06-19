Почему одна колодка стирается «в ноль», а остальные — как новые

Об этой проблеме напоминает противный скрип и скрежет. Он вызывает понятное недоумение водителя, ведь тормозная система обслуживалась совсем недавно. Да и внешне все выглядит вполне себе прилично: никакого криминала. Но при более детальном осмотре выясняется — одну из колодок, которая стоит с внутренней стороны диска, надо срочно менять. Однако просто поехать в магазин и купить новые запчасти недостаточно. Надо разобраться в вопросе, ведь его игнорирование приведет к тому, что с очередной покупкой повторится то же самое.
Причин возникновения данной проблемы может быть несколько. Скажем, плохо смазанные, а значит и подклинивающие направляющие суппорта. Это нередко и приводит к сильному износу. Но что, если они в порядке?
Тогда надо проверить исправность поршня суппорта. Как правило, он сбоит, когда небольшая уплотнительная резинка, защищающая этот самый поршень от внешних воздействий, рвется. Под нее начинает попадать грязь и вода, стимулируя коррозийные процессы.
В результате механизм перестает втягиваться после торможения и колодка львиную долю времени остается прижатой к диску, лишь изредка отходя от него из-за вибраций. Это может закончиться плохо: трущиеся поверхности сильно нагреваются. Стоит проехать по холодной глубокой луже, как «тормозной» поведет. А в худшем случае способен и расколоться.
А вот на направляющие самих колодок мало кто обращает внимание. И тут есть нюанс. На многих машинах в качестве этих самых деталей применяют металлические пластины, которые не ржавеют. Поэтому по ним «ушки» колодок двигаются без усилий. А на ряде моделей такого нет. Колодка «ходит» по чугунному суппорту по проточенным под нее посадочным местам.
Вот и получается, что грязь, летящая с дороги, попадает в «проточки». Как результат: расходник «зависает» в одном положении. Понятно, что чаще всего это происходит с внутренней стороны. Потому как именно она подвергается сильному пескострую. Особенно если нет защитных щитков.
Что делать в таком случае? Нужно разобрать тормозной механизм, очистить его от грязи и ржавчины. Только так проблема уйдет. Причем лучше проводить подобные процедуры при каждом ТО.