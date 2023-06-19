Почему одна колодка стирается «в ноль», а остальные — как новые

Об этой проблеме напоминает противный скрип и скрежет. Он вызывает понятное недоумение водителя, ведь тормозная система обслуживалась совсем недавно. Да и внешне все выглядит вполне себе прилично: никакого криминала. Но при более детальном осмотре выясняется — одну из колодок, которая стоит с внутренней стороны диска, надо срочно менять. Однако просто поехать в магазин и купить новые запчасти недостаточно. Надо разобраться в вопросе, ведь его игнорирование приведет к тому, что с очередной покупкой повторится то же самое.

Причин возникновения данной проблемы может быть несколько. Скажем, плохо смазанные, а значит и подклинивающие направляющие суппорта. Это нередко и приводит к сильному износу. Но что, если они в порядке?

Тогда надо проверить исправность поршня суппорта. Как правило, он сбоит, когда небольшая уплотнительная резинка, защищающая этот самый поршень от внешних воздействий, рвется. Под нее начинает попадать грязь и вода, стимулируя коррозийные процессы.