Гирлянда новогодняя: почему на приборной панели мигает значок аккумулятора

Фото: cars.com
Современный автомобиль — крайне «умная» железка, которая умеет не только диагностировать сама себя, но и сообщать о неисправностях водителю. Дело последнего за малым — правильно распознать сигнал и принять меры. Например, если на приборной панели постоянно горит пиктограмма АКБ, то зарядить батарею. Но что надо делать, если она мигает?
Эдуард Раскин

На приборной панели, будь она классическая «ламповая» или современная «экранная», находится великое множество пиктограмм, и их можно разделить на три типа: красные, желтые и зеленые. Последние говорят о включение той или иной опции (например, фар), вторые — о неисправности, с которой, тем не менее, можно продолжить движение. А вот первые, красные, это приговор: ехать дальше нельзя. К ним относится «масленка» — нехватка смазки в ДВС, восклицательный знак — проблемы с тормозами, а также схематическое изображение аккумулятора.

Все водители в курсе, что если на приборке «прописался» значок АКБ — приехали, батарейка разрядилась. Однако мало кто знает, что пиктограмма может не только постоянно гореть или тухнуть при запуске, но и мигать. Это не слишком частое явление, однако такой сигнал означает, что самое время открывать капот или вызывать эвакуатор. Идет перезаряд аккумулятора.

Фото: cdn.rac.com.au

В стандартной, нормальной ситуации во время работы двигателя на АКБ идет заряд 14,6—14,8 В, что в конечном счете должно полностью восполнить потраченную на запуск и работу потребителей энергию. На японских машинах были и более сложные генераторы, которые в угоду экономии топлива «питали» аккумулятор в разных режимах. Словно ночной и дневной тариф.

Если тока на батарейку идет больше, чем нужно, то последняя довольно оперативно «покидает чат»: электролит выкипает, соты рассыпаются. Водитель же оправляется в магазин с кусачими ценами. Стандартная АКБ сегодня только стартует с отметки в 5000 рублей…

Но почему же случается перезаряд? Причина, как правило, кроется либо в конструктивных особенностях, либо в тривиальном износе. О первом владельцы узнают на интернет-форумах, а вот о втором стоит рассказать подробнее: мы живем в эпоху подержанных автомобилей. Подержанных и дурно обслуживаемых.

Фото: cdn.rac.com.au

Заметив мигание пиктограммы АКБ на щитке, излишне яркий свет от салонной лампы и «буйство красок» в подсветке «приборки», нужно открыть капот. Клеммы «обросли» целым рифом окислов? Это не причина, а одно из следствий перезаряда. Почистить контакты никогда не рано, но неполадка кроется глубже. В трех четырех случаях из четырех ее надо искать в генераторе и его окружении.

Начать, естественно, стоит с электрики: проверить фишку на целостность, а провода в ней — на зелень. Там же — весь «проводной периметр Геннадия». Лишним точно не будет. После — черед реле-регулятора или блока регулятора напряжения. И только потом сам генератор. Вернее — диодный мост. Вполне возможно, что «шалит» именно он.

Кажется, что такие проблемы имеют место только на глубоко подержанных автомобилях. Однако в некоторых ситуациях — скажем, связанных с ДТП или обычной городской эксплуатацией — страдают и совсем «юные» транспортные средства. Причина, конечно, иногда и в инженерном просчете, но чаще виноваты владельцы и их потребительское отношение к «ласточкам».

подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
20 сентября 2023
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