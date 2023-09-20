Гирлянда новогодняя: почему на приборной панели мигает значок аккумулятора

На приборной панели, будь она классическая «ламповая» или современная «экранная», находится великое множество пиктограмм, и их можно разделить на три типа: красные, желтые и зеленые. Последние говорят о включение той или иной опции (например, фар), вторые — о неисправности, с которой, тем не менее, можно продолжить движение. А вот первые, красные, это приговор: ехать дальше нельзя. К ним относится «масленка» — нехватка смазки в ДВС, восклицательный знак — проблемы с тормозами, а также схематическое изображение аккумулятора.
Все водители в курсе, что если на приборке «прописался» значок АКБ — приехали, батарейка разрядилась. Однако мало кто знает, что пиктограмма может не только постоянно гореть или тухнуть при запуске, но и мигать. Это не слишком частое явление, однако такой сигнал означает, что самое время открывать капот или вызывать эвакуатор. Идет перезаряд аккумулятора.
В стандартной, нормальной ситуации во время работы двигателя на АКБ идет заряд 14,6—14,8 В, что в конечном счете должно полностью восполнить потраченную на запуск и работу потребителей энергию. На японских машинах были и более сложные генераторы, которые в угоду экономии топлива «питали» аккумулятор в разных режимах. Словно ночной и дневной тариф.
Если тока на батарейку идет больше, чем нужно, то последняя довольно оперативно «покидает чат»: электролит выкипает, соты рассыпаются. Водитель же оправляется в магазин с кусачими ценами. Стандартная АКБ сегодня только стартует с отметки в 5000 рублей…
Но почему же случается перезаряд? Причина, как правило, кроется либо в конструктивных особенностях, либо в тривиальном износе. О первом владельцы узнают на интернет-форумах, а вот о втором стоит рассказать подробнее: мы живем в эпоху подержанных автомобилей. Подержанных и дурно обслуживаемых.
Заметив мигание пиктограммы АКБ на щитке, излишне яркий свет от салонной лампы и «буйство красок» в подсветке «приборки», нужно открыть капот. Клеммы «обросли» целым рифом окислов? Это не причина, а одно из следствий перезаряда. Почистить контакты никогда не рано, но неполадка кроется глубже. В трех четырех случаях из четырех ее надо искать в генераторе и его окружении.
Начать, естественно, стоит с электрики: проверить фишку на целостность, а провода в ней — на зелень. Там же — весь «проводной периметр Геннадия». Лишним точно не будет. После — черед реле-регулятора или блока регулятора напряжения. И только потом сам генератор. Вернее — диодный мост. Вполне возможно, что «шалит» именно он.
Кажется, что такие проблемы имеют место только на глубоко подержанных автомобилях. Однако в некоторых ситуациях — скажем, связанных с ДТП или обычной городской эксплуатацией — страдают и совсем «юные» транспортные средства. Причина, конечно, иногда и в инженерном просчете, но чаще виноваты владельцы и их потребительское отношение к «ласточкам».