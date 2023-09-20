Гирлянда новогодняя: почему на приборной панели мигает значок аккумулятора

На приборной панели, будь она классическая «ламповая» или современная «экранная», находится великое множество пиктограмм, и их можно разделить на три типа: красные, желтые и зеленые. Последние говорят о включение той или иной опции (например, фар), вторые — о неисправности, с которой, тем не менее, можно продолжить движение. А вот первые, красные, это приговор: ехать дальше нельзя. К ним относится «масленка» — нехватка смазки в ДВС, восклицательный знак — проблемы с тормозами, а также схематическое изображение аккумулятора.

Все водители в курсе, что если на приборке «прописался» значок АКБ — приехали, батарейка разрядилась. Однако мало кто знает, что пиктограмма может не только постоянно гореть или тухнуть при запуске, но и мигать. Это не слишком частое явление, однако такой сигнал означает, что самое время открывать капот или вызывать эвакуатор. Идет перезаряд аккумулятора.