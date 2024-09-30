Компанию Mercedes-Benz устраивает качество масел, произведенных в России

Речь идет о синтетическом масле для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая турбированные с непосредственным впрыском, созданном на основе комбинации базовых масел GTL и PAO, синтезируемых из газа и пакета присадок Infineum. Иными словами, немецкий производитель автомобилей подтвердил, что состав масла не изменился с момента ранее выданного одобрения и подтверждает использование данного продукта в своих машинах.
Используемая рецептура обеспечивает максимальную производительность двигателя, защищая его от отложений и износа. Масло имеет высокую стабильность к окислению, низким расходом на угар и хорошие низкотемпературные свойства, в том числе температуру застывания -61 градус по Цельсию.
Кроме Mercedes-Benz, масла также имеют одобрения BMW и соответствует требованиям API) и ACEA, добавили в пресс-службе.
Александр Сосновский, директор по техническому маркетингу Rolf:
«Соответствие требованиям мировых лидеров автомобилестроения — это подтверждение качества продукции. Программы получения одобрения Mercedes-Benz считаются одними из самых строгих и включают целый комплекс сложных лабораторных и моторных тестов».