Компанию Mercedes-Benz устраивает качество масел, произведенных в России

После того, как России стали перекрывать доступ к компонентам для производства смазочных материалов, маслам, которые производятся у нас в стране, стало практически невозможно получать одобрения от мировых автопроизводителей. И вот недавно немецкий концерн Mersedes-Benz подтвердил актуальность ранее выданного одобрения MB 229.3/229.5 для моторного масла Rolf Ultra вязкости 5W-30, выпускаемого в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба производителя масел.

Речь идет о синтетическом масле для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая турбированные с непосредственным впрыском, созданном на основе комбинации базовых масел GTL и PAO, синтезируемых из газа и пакета присадок Infineum. Иными словами, немецкий производитель автомобилей подтвердил, что состав масла не изменился с момента ранее выданного одобрения и подтверждает использование данного продукта в своих машинах.

Используемая рецептура обеспечивает максимальную производительность двигателя, защищая его от отложений и износа. Масло имеет высокую стабильность к окислению, низким расходом на угар и хорошие низкотемпературные свойства, в том числе температуру застывания -61 градус по Цельсию.

Кроме Mercedes-Benz, масла также имеют одобрения BMW и соответствует требованиям API) и ACEA, добавили в пресс-службе.

Александр Сосновский, директор по техническому маркетингу Rolf: