Какие автомобильные масла пользуются спросом в онлайн-магазинах

Согласно данным розничной панели B2X Compass, которые приводит в пресс-релизе производитель данной марки масел, их онлайн-продажи через популярные маркетплейсы за первую половину 2024 года выросли в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сообщается, что за отчетный период бренд поднялся на тридцать позиций по общему объему продаж.
Масла, с которыми компания присутствует на российском рынке, разработаны с учетом особенностей автопарка, климатических условий и специфики рынков Российской Федерации, а также стран СНГ. «Ассортимент включает масла в наиболее востребованных на рынке вязкостях: 5W-40, 5W-30, 10W-40, а также имеются маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей: 0W-20 и 0W-30», — пояснили в компании.
Кирилл Сёмин, руководитель по развитию интернет-коммерции производителя масел:
«Наша бизнес-модель подразумевает продажу через онлайн-магазины и маркетплейсы. Из товаропроводящей цепочки мы убрали дистрибьюторов, оптовиков и сами торговые точки, которые на каждом этапе добавляют свой процент к стоимости. Благодаря этому мы можем вложить больше средств в качество продукта -- в разработку технологий, закупку высококачественных базовых масел и европейских присадок».