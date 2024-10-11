Какие автомобильные масла пользуются спросом в онлайн-магазинах

Все чаще наши автовладельцы ищут моторные масла в различных интернет-магазинах. Многие производители и официальные поставщики смазочных материалов выбирают такой канал продаж в качестве основного, чтобы минимизировать наценки и возможность контрафакта. В частности, масла Mirax стали одним из лидеров по росту продаж на российском рынке e-commerce по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно данным розничной панели B2X Compass, которые приводит в пресс-релизе производитель данной марки масел, их онлайн-продажи через популярные маркетплейсы за первую половину 2024 года выросли в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сообщается, что за отчетный период бренд поднялся на тридцать позиций по общему объему продаж.

Масла, с которыми компания присутствует на российском рынке, разработаны с учетом особенностей автопарка, климатических условий и специфики рынков Российской Федерации, а также стран СНГ. «Ассортимент включает масла в наиболее востребованных на рынке вязкостях: 5W-40, 5W-30, 10W-40, а также имеются маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей: 0W-20 и 0W-30», — пояснили в компании.

Кирилл Сёмин, руководитель по развитию интернет-коммерции производителя масел: