Санкции не мешают нам выпускать современные моторные масла

В частности, технопарк United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области, согласно проведенным Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН исследованиям, можно назвать ведущей блендинговой площадкой в Европе. Специалисты сравнили по ряду показателей 10 европейских компаний и выяснили, что отечественная площадка наиболее соответствует необходимым параметрам. Об этом сообщила пресс-служба компании, добавив также, что блендинговая компания осенью 2024 года расширила свой функционал, взяв на себя также дистрибуцию и развитие ассортимента части контрактной продукции.
До весны 2022 года здесь выпускали автомасла для Total, Castrol, Mobil, Texaco и других известных в мире брендов. Серьезные инвестиции со стороны российской SINTEC Group и DH Investments Ltd из ОАЭ, помогли сохранить ранее заключенные контакты с международными производителями современного оборудования и компонентов для выпуска масел. В 2023-2024 годах были построены новые комплексы, модернизирован лабораторный кластер и запущены современные производственные линии.
«Специалисты предприятия, а также представители партнеров имеют значительный опыт работы в отрасли, в том числе в командах мировых лидеров, которые ушли из России. На сегодняшний момент в производстве находится более 5 тыс товарных позиций, а суммарный объем производства достиг 1 млрд. л смазочных материалов в год» — директор по продажам Геннадий Задорожный.