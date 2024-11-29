Санкции не мешают нам выпускать современные моторные масла

В 2025 году истечет срок одобрений, выдававшихся в 2022 году зарубежными автопроизводителями моторным маслам российских марок. Тем не менее, уровень и развитие контрактного производства смазочных материалов в нашей стране вселяет уверенность в том, что качество выпускаемых в стране моторных масел будет и дальше соответствовать мировым стандартам.

В частности, технопарк United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области, согласно проведенным Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН исследованиям, можно назвать ведущей блендинговой площадкой в Европе. Специалисты сравнили по ряду показателей 10 европейских компаний и выяснили, что отечественная площадка наиболее соответствует необходимым параметрам. Об этом сообщила пресс-служба компании, добавив также, что блендинговая компания осенью 2024 года расширила свой функционал, взяв на себя также дистрибуцию и развитие ассортимента части контрактной продукции.

До весны 2022 года здесь выпускали автомасла для Total, Castrol, Mobil, Texaco и других известных в мире брендов. Серьезные инвестиции со стороны российской SINTEC Group и DH Investments Ltd из ОАЭ, помогли сохранить ранее заключенные контакты с международными производителями современного оборудования и компонентов для выпуска масел. В 2023-2024 годах были построены новые комплексы, модернизирован лабораторный кластер и запущены современные производственные линии.