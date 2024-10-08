На вкус и цвет: какое моторное масло сегодня выбрать для VW Tiguan?

Тотальный отказ немецких брендов от официальных поставок не только автомобилей, но и запчастей к ним, привел к дефициту на российском авторынке. Но высокие цены и сложности в поиске — не единственная беда, с которой столкнулись автовладельцы. Контрафакт — вот где скрывался настоящий кошмар. Особенно когда речь заходит о сложных и требовательных немецких моторах. О решении ключевой проблемы на набившем уже оскомину примере расскажет портал «АвтоВзгляд».

О проблеме наличия подделок на прилавках торговцев моторными маслами говорят уже третий год: с тех пор как в 2022-м начался массовый исход импортных брендов, рынок заполонил контрафакт. Если у бренда нет представительства или официального импортера, то покупая канистру узнаваемого производителя или оригинальное масло, рискуешь нарваться на контрафакт.

Некоторые бренды контролируются импортерами, и это является своего рода гарантией, но автовладелец в этом случае должен знать, где и у кого нужно покупать. Далеко не все автовладельцы оперативно сумели адаптироваться к такой новой реальности, поэтому 2022 и 2023 годы механики назвали «годами падших моторов» — СТО и сервисы по всей стране буквально заполонили машины с погибшими от некачественного масла движками.

Сильно пострадали владельцы немецких автомобилей: Германия быстро и агрессивно включила санкционный режим, усложнив официальные поставки. Склады разлетелись в считанные месяцы, и многие поклонники качественных и надежных, комфортных и технологичных машин остались один на один со своими проблемами. Как их решали, и, самое главное, как решили — прямо сейчас и расскажем на примере сверхпопулярного, ставшего буквально народным, немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan.

«Тигуаны» появились у нас в 2008 году и сразу же завоевали популярность: компактный, но вместительный и комфортный, очень драйвовый и технологичный автомобиль самой востребованной формации. Под капотом — бензиновые 1,4- и 2,0-литровые турбомоторы, а также дизельный двухлитровый на машинах с полным приводом.

С годами обозначились и болячки: бензиновые высокофорсированные движки страдали излишним аппетитом к маслу и вообще были весьма требовательны к обслуживанию и эксплуатации. Множество вопросов вызывали турбины и цепь ГРМ, которая растягивалась уж слишком быстро. Дизельные TDI имели сложности с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), что приводило к её засорению и снижению мощности.

Фото портала АвтоВзгляд.

Все процессы саморазрушения резко ускорялись, если автовладелец начинал эксперименты с маслами: главная автомобильная смазка для немецких моторов должна была строго соответствовать регламенту, заложенному на заводе. Для этих машин рекомендовано моторное масло спецификации VW 504.00/507.00.

Она разработана для современных двигателей Volkswagen, включая бензиновые и дизельные моторы с турбиной и системой очистки выхлопных газов, именуемой сажевым фильтром. Эти масла относятся к классу малозольных (Low SAPS), что снижает количество отложений. Главные особенности — защита от износа, стабильность при высоких температурах и продленный интервал замены. Масла этой спецификации также подходят для автомобилей с системами старт-стоп и помогают увеличивать топливную экономичность.

Много лет смазочные материалы данной спецификации преимущественно производили европейские бренды, ориентированные на свой рынок, ведь модель VW Tiguan была одной из самых успешных среди кроссоверов немецкого концерна. На 2022 год было выпущено более 7 миллионов таких автомобилей, а в России эта модель вошла в пятёрку самых популярных, с объёмом продаж, оцениваемым в 350 000-400 000 единиц. И как только «дверь захлопнулась», оригинал стал недоступным, а взять аналоги было просто неоткуда. Ударение на слово «было», корректно использованное в прошедшем времени.

Фото портала АвтоВзгляд.

Свято место, как известно, пусто не бывает: моторные масла самых разных спецификаций на российском рынке уже появились. И зачастую они не уступают своим именитым конкурентам. В пример приведем сравнение российского моторного масла Reinwell с продуктами европейского производства.

Сравним по физико-химическим характеристикам, полученным на основании тестов свежих образцов в лаборатории МИЦ ГСМ и опубликованных на сайте Ойл Клаб. В данном эксперименте мы рассмотрим масла немецких брендов Addinol и Fuchs, а также составы французского концерна Total и американского бренда Mobil. Тесты были проведены до введения эмбарго, поэтому все масла были оригинальными заводскими продуктами, а не товаром, полученным по параллельному импорту.

В нашем сравнении участвуют масла:

Addinol Giga Light MV 0530 LL

Fuchs Titan GT1 C3 PRO

Mobil 1 ESP Formula

Reinwell Optimum 5W-30 API SN 504/507

Total Quartz Ineo Long Life

Все они изготовлены на синтетической базе и имеют вязкость SAE 5W30.

Фото портала АвтоВзгляд.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

В базовый состав присадок моторных масел входят моющие и противоизносные компоненты, определить которые можно по массовой доле химических элементов. Содержание кальция, например, указывает на моющую присадку: чем ее больше — тем дольше масло может нейтрализовать продукты окисления, образующиеся во время работы двигателя.

В нашем случае минимальное содержание моющих присадок наблюдается в масле Mobil 1 ESP Formula, однако оно содержит большое количество боратов, которые удерживают продукты сгорания во взвешенном состоянии и способствуют их выведению при замене, улучшая моющие свойства масла.

Содержание фосфора и цинка является индикатором наличия противоизносной присадки ZDDP, которая придает маслу противоизносные, антизадирные, антиокислительные и антикоррозийные свойства. Минимальное количество этой присадки наблюдается в масле Addinol Giga Light MV 0530 LL, а максимальное — в Mobil 1 ESP Formula и Reinwell Optimum 5W-30 API SN 504/507.

Фото портала АвтоВзгляд.

Масло Reinwell Optimum 5W-30 API SN 504/507 выделяется на фоне остальных высоким содержанием моющих присадок — 1922 мг/кг, что в полтора раза больше, чем в Mobil 1 ESP Formula. При этом в Reinwell в два раза больше боратов, что особенно полезно для дизельных двигателей, где в отработке содержится больше сажи.

Перейдём к физическим свойствам. По вязкости все масла соответствуют требованиям SAE 5W-30: высокотемпературная вязкость колеблется от 11,74 до 12,05 мм²/с, а низкотемпературная — от 69,15 до 71,51 мм²/с. Минимальный индекс вязкости у Addinol Giga Light MV 0530 LL — 162, а максимальный — 173 у Total Quartz Ineo Long Life. Это стандартные показатели для синтетических масел.

Температура вспышки у всех масел высокая — выше 230 °C. Это важно, так как масла используются в турбированных двигателях с высокой степенью сжатия, следовательно, требуется высокая температура вспышки. Минимальное значение температуры вспышки (230 °C) у Total Quartz Ineo Long Life, а максимальное (250 °C) — у Mobil 1 ESP Formula.

Фото портала АвтоВзгляд.

По низкотемпературным свойствам минимальные температуры застывания у масел Reinwell Optimum 5W-30 API SN 504/507 и Mobil 1 ESP Formula — минус 45 и 46 градусов Цельсия соответственно. Испаряемость моторного масла также важна, так как она влияет на частоту его замены. Выше — хуже. Худшие показатели в группе — у немецкого Fuchs Titan GT1 C3 PRO (10,1% по NOACK).

Наиболее важным показателем среди физико-химических характеристик является щелочное число, которое определяет, насколько масло устойчиво к окислению. Современные автомобили часто работают в условиях пробок, что приводит к попаданию несгоревшего топлива в масло. Это топливо нужно нейтрализовать, чтобы избежать вредного воздействия на двигатель.

Высокое щелочное число помогает маслу сохранять свои свойства в таких условиях. В нашей выборке минимальное щелочное число — у Addinol Giga Light MV 0530 LL (6,03 мг КОН/г), а максимальное — у Reinwell Optimum 5W-30 API SN 504/507 (8,75 мг КОН/г), что близко к максимальному значению для масел категории ACEA C3. Повышенное кислотное число масел Reinwell Optimum 5W-30 API SN 504/507 и Mobil 1 ESP Formula указывает на наличие в их составе эстеров, что усиливает стойкость масляной плёнки и её адгезию к металлу.

Фото портала АвтоВзгляд.

Низкий поклон всем читателям, что пробились сквозь частокол цифр и сложных терминов, но иначе описать свойства и параметры моторного масла просто невозможно. Нюхать, пробовать на вкус и смотреть на просвет, с вашего позволения, не будем — обойдемся более точными лабораторными исследованиями.

А они без каких-либо дискуссий дают понять: отечественное, понятное и подходящее моторное масло для VW Tiguan существует — Reinwell. Оно ничем не уступает импортным конкурентам, но позволяет купить требуемый двигателем состав, а не возможную подделку известного бренда с неизвестными характеристиками. Стоит ли ради этого рисковать самым дорогим узлом автомобиля?