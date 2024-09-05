Добавь газку: почему динамичная езда по трассе идет на пользу автомобилю

Многим моторизованным россиянам кажется, что после поездки по загородной трассе «с ветерком» двигатель автомобиля начинает работать ровнее, а сама машина идет более плавно. Эксперты портала «АвтоВзгляд» подробно объяснили, что это за чудесное явление.

— После длительной загородной поездки автомобиль в самом деле порой будто оживает, — рассказывает эксперт по автомобильной диагностике Иван Белов. — Улучшается отклик педали газа, работа двигателя становится более плавной и ровной. Происходит «исцеление» автомобиля. Этому явлению есть вполне логичное объяснение.

В наши дни очень много машин используется в основном в городской среде, где они перемещаются на небольшие расстояния, работая в не самом лучшем режиме. Например, если где-нибудь в пробке появляется желание успеть проехать на зеленый или быстро занять освободившийся ряд, мы резко ускоряемся. Это привычно для нас, но очень вредно для автомобиля.

Дело в том, что производительность масляного насоса напрямую зависит от оборотов мотора, напоминает г-н Белов. Чем они выше обороты, тем больше его производительность. В режиме холостого хода двигателя, часто возникающего при езде по городу, маслосъемные кольца не в состоянии полностью снять масло со стенок цилиндра. Смазка попадает в камеру сгорания, где образует отложения, сильнее закоксовываются масляные кольца. Отложения часто приводят к появлению задиров в цилиндре.

Немного уменьшаются и размеры самой камеры сгорания. Это, в свою очередь, приводит к изменению степени сжатия и формированию неправильной топливно-воздушной смеси, указывает эксперт. Страдает и выхлопная система, и в первую очередь — катализатор. Сажа, накопившаяся внутри него, не успевает выйти наружу, забивает все вокруг. Итог — машина сильно теряет в динамике, — объясняет ситуацию наш эксперт.

Фото globallookpress.com

— Движущийся по трассе без пробок автомобиль работает в других условиях, — отмечает Белов. — Вообще, такой режим эксплуатации считается наилучшим. Динамичная езда благоприятно сказывается на ресурсе двигателя.

А масляный насос подает масло под более высоким давлением, что, в свою очередь, ускоряет циркуляцию всей системы. Ускоренная циркуляция приводит к очищению стенок двигателя от нагара. Масло просто не успевает прикипать, а за счет имеющихся в нем моющих присадок удаляются уже имеющиеся отложения. Это, кстати, указывает на необходимость всегда заливать качественное масло...

Кроме того, подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд», при большем объеме воздуха за счет набегающего потока продувается также выхлопная система. А на «дизелях» еще и включается автоматический режим регенерации сажевого фильтра. Так что владельцам таких машин не стоит пугаться, если из выхлопной трубы во время поездки по трассе повалил дым.

Фото globallookpress.com

— Более того, — добавляет руководитель образовательной траектории цифровой автошколы «Баранка» Дмитрий Сапцов. — Именно для такой езды — на ровной скорости по шоссе с равномерной работой двигателя на средних оборотах, хорошей смазкой и отличным охлаждением потоком набегающего воздуха — автомобиль создавался инженерами.

Например, есть два автомобиля. У одного из них пробег «трассовый», у второго — «городской». — Если их сравнить, то ТС, эксплуатировавшееся в длительных поездках с ровной скоростью, будет находиться в лучшем техническом состоянии, чем второй. Чтобы ощутить эту разницу, представьте, что вам нужно на жаре толкать тяжелую тележку с кирпичами. Что легче: сдвинув тележку с места, спокойным шагом катить ее, или постоянно останавливаться и начинать заново?

Сцеплению автомобиля на шоссе тоже приходится легче без частых переключений передач и остановок. При движении по трассе на ровной скорости переключаться приходится значительно реже. Столь же положительно подобная езда оказывает на тормоза. Гораздо чаще приходится притормаживать и полностью останавливаться в пробке, чем при динамичном движении по шоссе. Во втором случае тормозные механизмы меньше перегреваются и изнашиваются, а значит — служат дольше, — резюмирует эксперт.