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Эксперт рассказал, можно ли заливать современные масла в старые двигатели

Способна ли «синтетика» вывести из строя глубоко «бэушный» мотор

Вокруг моторных масел ходит много самых разных мифов, и хотя большая их часть не имеет ничего общего с действительностью, водители продолжают в них верить. Например, владельцы старых автомобилей не используют современные синтетические продукты, потому что они способны вывести движок из строя. Но на самом деле, объясняют эксперты, это не так.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт рассказал, можно ли заливать современные масла в старые двигатели

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев отметил: несмотря на то, что моторные масла все время совершенствуются, адаптируясь к новым двигателям, они сохраняют свои прежние свойства и подходят для силовых агрегатов предыдущих поколений. Поэтому их можно смело использовать, не опасаясь «запороть» мотор.

— Единственная проблема, которая может возникнуть при некорректном обслуживании автомобиля — в двигателе со временем могут накопиться различные отложения. Современное масло, которое имеет более эффективные моюще-диспергирующие присадки, растворит в своем объеме значительную часть этих отложений, что может привести к забиванию фильтров, — предупреждает эксперт.

Кроме того, лишившись отложений, могут начать «течь» старые и давно потерявшие эластичность уплотнители. Но эта проблема легко решается: после перехода на новый продукт нужно сократить интервал до следующего масляного сервиса примерно на 20%, заменив вместе с тем все протекающие уплотнители. А дальше — следовать той же схеме, что и раньше.

Важно не то, в каком году разработали тот или иной продукт, а насколько он подходит двигателю — по вязкости, типу, температурному режиму, классификации. Рекомендации автопроизводителя всегда можно найти в сервисной книжке.

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