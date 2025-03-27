Эксперт объяснил, какие цвета автомобилей разорят владельца в случае ремонта

Так, руководитель двух станций кузовного ремонта сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал «Российской газете», что за некоторые редкие цвета сотрудники СТО могут попросить и 10 000 рублей за литр краски, тогда как «массовые» варианты стоят около 2000 руб.
Самые недорогие — однотонные эмали без металлика и перламутра. А вот если состав краски сложен, в нем используются перламутровые частицы (ксералик) или автопроизводитель применяет технологии многослойного нанесения ЛКП, да еще с разными добавками, пигментами и дополнительными эффектами. то в случае чего хозяину авто придется сильно потратиться.
— Беда в том, — объясняет эксперт, — что основная проблема с ремонтом таких авто -отсутствие готовых рецептур у колористов. У машин с необычными оттенками, особенно у новых моделей, нет проверенных решений для подбора краски. В результате даже небольшое повреждение может привести к необходимости перекрашивать всю деталь с плавным переходом на соседние элементы...
В особой зоне риска, считает специалист, находятся сегодня владельцы китайских машин популярного у «поднебесного» автопрома небесно-голубого цвета (тот самый ксералик), а также таких распространенных оттенков транспортных средств из КНР как «Чёрная жемчужина», «Пудровый серый», «Лунная пыль» или «Мятное облако».
Поэтому г-н Кукарин рекомендует владельцам ТС экзотических цветов «уделить особое внимание защитным покрытиям — полиуретановой пленке или керамике, чтобы минимизировать вероятность дорогостоящего ремонта».