Эксперт объяснил, какие цвета автомобилей разорят владельца в случае ремонта

Выбирая автомобиль, его будущий владелец ориентируется не только на цену предстоящей покупки, ее дизайн и технические характеристики, но и на такой аспект, как цвет. При этом, по большей части, в первую очередь на выбор колера влияют эстетические предпочтения конкретного человека, хотя нередко учитывается его маркость и безопасность (у черных авто, например, риск попасть в ночное ДТП куда выше). Однако мало кто из автолюбителей задумывается о том, что выбор оттенка однажды может сильно ударить по карману, если, скажем, даже после мелкой аварии потребуется покраска кузова.

Так, руководитель двух станций кузовного ремонта сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал «Российской газете», что за некоторые редкие цвета сотрудники СТО могут попросить и 10 000 рублей за литр краски, тогда как «массовые» варианты стоят около 2000 руб.

Самые недорогие — однотонные эмали без металлика и перламутра. А вот если состав краски сложен, в нем используются перламутровые частицы (ксералик) или автопроизводитель применяет технологии многослойного нанесения ЛКП, да еще с разными добавками, пигментами и дополнительными эффектами. то в случае чего хозяину авто придется сильно потратиться.

— Беда в том, — объясняет эксперт, — что основная проблема с ремонтом таких авто -отсутствие готовых рецептур у колористов. У машин с необычными оттенками, особенно у новых моделей, нет проверенных решений для подбора краски. В результате даже небольшое повреждение может привести к необходимости перекрашивать всю деталь с плавным переходом на соседние элементы...

В особой зоне риска, считает специалист, находятся сегодня владельцы китайских машин популярного у «поднебесного» автопрома небесно-голубого цвета (тот самый ксералик), а также таких распространенных оттенков транспортных средств из КНР как «Чёрная жемчужина», «Пудровый серый», «Лунная пыль» или «Мятное облако».

Поэтому г-н Кукарин рекомендует владельцам ТС экзотических цветов «уделить особое внимание защитным покрытиям — полиуретановой пленке или керамике, чтобы минимизировать вероятность дорогостоящего ремонта».