Эксперты назвали самых дешевых и дорогих в обслуживании «китайцев»

На фоне распространения китайских автомобилей в России аналитики изучили статистику обращений в сервис владельцев машин из Поднебесной. Эксперты составили рейтинг марок по частоте визитов на СТО и стоимости обслуживания их моделей.

Как сообщает RG.RU со ссылкой на данные исследования компании Fit Service, которая изучила 24 тысячи обращений владельцев китайских автомобилей на СТО за первые пять месяцев 2024 и 2023 годов, топ-5 за это время не поменялся. Хотя у трех самых популярных марок — Chery (+29%), Geely (+35%) и Haval (+95%) — заездов в сервис стало больше, а у двух — Lifan (-3%) и Great Wall (-6%) — меньше. Если же смотреть по конкретным моделям, то чаще всего к мастерам обращаются собственники Chery Tiggo (-7% за год ), Lifan X60 (-15%), Haval F7 (+87%), Geely Emgrand EC7 (+2%) и Geely Coolray (+105%).

Средняя стоимость сервисного обслуживания у трех марок-лидеров — Haval (6808 руб, -51%), Chery (6948 руб, +1%) и Geely (7089 руб, -8%) — около 7 тысяч рублей, в то время как у Lifan (9054 руб, +30%) и Great Wall (15 751 руб, +73%) она намного выше.

— Объемы продаж Chery, Geely и Haval значительно выросли за последние два года, поэтому на российских дорогах стало значительно больше именно новых автомобилей этих марок. А свежим машинам не требуется дорогостоящий ремонт, они, как правило, проходят только регулярное техническое обслуживание. Марки Lifan и Great Wall — это чаще всего уже возрастные автомобили, которые требуют ремонта, поэтому суммы по ним выше, — объяснила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Добавим, что сервисмены не отмечают никакой специфики в ремонте и обслуживании китайских автомобилей. Кроме того, они признают, что качество «поднебесных» машин за последние годы стало лучше, но проблемы, связанные с подбором и заказом запчастей для редких моделей, остаются.